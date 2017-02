El costo de vida local, motos descontroladas y la visita Palito Ortega

Por facebook

Sobre el informe presentado por el FpV sobre el costo de vida en Trenque Lauquen, Carlos señaló: “Me gustaría saber cual fue el costo de vida en la ciudad de Trenque Lauquen durante los últimos 6 meses de gestión del kirchnerismo, como para realizar alguna comparación”.

Por su parte, José agregó: “El costo de vida en Trenque Lauquen siempre fue caro y el asalariado históricamente nunca tuvo la posibilidad de vivir como clase media. Muchos números y pocos argumentos. Larrosa infórmese mejor y no salga a decir estas pavadas, y no se olvide que hasta hace un año había otro Gobierno. Para hacer un índice del costo de vida de una familia tipo no necesitas que vengan de la NASA, porque uno lo puede hacer yendo al súper nomás. Humilde opinión”.

n Por la Web

n Motos

Sobre el informe por el descontrol de las motos publicado hace pocos días por La Opinión, Viviana comentó: “El problema es que estos ‘chicos’ que andan con las motos sin luces o con los escapes modificados, cuando llega la Policía de la caminera o inspectores de Tránsito a la rotonda de la Ruta 5 son los que se escapan. Los que tienen todo en regla son los que se quedan”.

Carmen, en este punto, agregó: “Creo que es muy fácil, hay que hacer cumplir las reglas. Si las motos van sin luz, se secuestran, porque son un problema para todos, incluso para el motociclista. Si van sin casco, se secuestra la moto, lo mismo si van haciendo “Willy”. Después lloramos en el Hospital, y gastamos recursos para atender a accidentados irresponsables”.

Norma, por su parte, comentó: “Resulta peligroso ir a caminar al Parque por la presencia de motos que no cumplen con las reglas de tránsito. Estuve de vacaciones en Trenque Lauquen durante el mes de enero y me llamó mucho la atención este problema como así también la cantidad de perros callejeros que molestan en las confiterías y restaurantes. Fue muy evidente, además, que los perros que pasean con sus dueños tampoco llevan la correa que se ‘supone’ es reglamentaria. Si consideramos la suciedad en las calles (ya no se respetan los días para sacar los residuos), la mugre en la laguna del Parque, las motos y los perros callejeros, Trenque Lauquen lejos está de ser la ciudad ecológica que alguna día nos enorgulleció. Para quienes la visitamos periódicamente, pero no vivimos en la ciudad, el retroceso es muy evidente. Todo da para pensar que las autoridades no se ocupan como corresponde. En Roca al 900, estuvimos sin luz en la calle durante más de 20 días. Hicimos más de 10 reclamos hasta que por fin: ¡se hizo la luz!”.

Según Salvador “para esto se supone que esta el control de parte del Estado, el municipio esta totalmente ausente en el control de motos sin luz, motos con cortes y sin cascos. Sí esta presente para controlar autos (documentación, alcohol, seguro). Este comportamiento sugiere que hay una decisión política. Entre la 1 de la mañana y 5 de la mañana es un verdadero descontrol, miércoles, viernes y sábados, domingos en particular. Lugares: plaza principal (domingos), rotonda de la Ruta 5 (alcohol, picadas y otras yerbas). No es muy difícil de controlar, falta voluntad”.

Germán dijo que, respecto a las motos, “los inspectores de Tránsito están resignados ante esta cuestión, porque los pibes son menores. Los demoras hoy, mañana, pasado, y así sucesivamente, hasta que te cansas de verlos una y otra vez, de que insulten y agredan. Es más fácil pedir papeles y controles de alcoholemia a vehículos”.

Siempre siguiendo este mismo tema, Carlos señaló que “lo que observo es la falta de control en lugares y horas estratégicas, los que conducen estos rodados sin respetar a los demás son consientes del error que están cometiendo, solamente con perseverancia y un buen accionar coordinado de control se tendrá éxito, de lo contrario si nos detenemos mirando que en otros lugares también suceden sin analizar si los controles son eficientes, no estoy de acuerdo, la excusa de que le sacan las partes y las luces para tener mas velocidad no es tan así, es para que no los identifiquen a distancia. Vote al gobierno de turno, quiero que obtengan los mejores de los logros, me molestan las excusas”.

Por último, Juan manifestó que “el problema es que la Policía no frena a las personas que cometen infracciones, que andan en ese tipo de motos. Es una vergüenza que al verlos en el centro los saluden y no circulen con el casco ni la moto en condiciones. La solución es sencilla. Frenar y multar a todo aquel que no utilice casco, no tenga las luces correspondientes o haga contra-explosiones y dejar de buscar por otro lado. La policía sabe quiénes son los que están en infracción, pero no se animan a detenerlos por X motivos”.

n Palito Ortega

La contratación de Palito Ortega generó algunas opiniones a favor y en contra. Ramiro señaló: “En épocas de crisis cuando estamos tratando de pagarle monedas de aumento a los empleados municipales, no seria mejor ahorrar los pesos que debe costar traer a Palito Ortega, y repartir algún dinero entre los grupos locales que siempre están colaborando en los espectáculos. ¡Palito ya fue! Habrá gente a favor y otros que no gustan de él, pero no queramos hablar de traer espectáculos de nivel nacional con gente que ya esta en cuarteles de invierno y que no aportarán nada a los ya alicaídos carnavales trenquelauquenches”.

Elba agregó: “La actuación de Palito Ortega será un éxito ya que es un cantante muy querido por todos, siempre se brindo por todos. Siempre le dio una mano a todos los cantantes que estuvieron con problemas de salud. Es un grande de bajo perfil”.

n Por teléfono

n Vergüenza

Clara se comunicó para señalar: “Es una vergüenza que los funcionarios municipales ganen semejante sueldo mientras que a los profesionales de la salud los tienen con sueldos de hambre. Aparte, cuando éstos se quejan, le dan la espalda. Por favor, qué vergüenza para nuestro pueblo”.

n Luces

Alberto hizo un pedido al municipio. “Quiero ver si por este medio me pueden solucionar un problema en calle Quintana del 500 al 800. Estamos a media luz, quieren seguridad y que no ocurran robos a mujeres que andan en bicicleta y hay una gran cantidad de chupetines quemados. Pasa la camioneta, los empleados los mirá pero no hacen nada, no sé quién está a cargo del alumbrado público. No sé quién tiene que arreglarlos pero hay muchos lugares de Trenque Lauquen”.

n Tetazo

Una vecina criticó el intento de realizar un “tetazo” en Trenque Lauquen. “De acuerdo a lo que se lee en La Opinión del jueves hubo en Trenque Lauquen alguna iniciativa de realizar lo que se ha llamado ‘tetazo’ pero fracasó por falta de apoyo. Bien por las mujeres que consideran que el pudor es un valor para respetar. Vituperio para aquellas que pretendieron organizar actos que son un mamarracho y atentan contra el decoro”.

n Estacionamiento

Otra vecina pidió un mayor control del estacionamiento en el centro. “No hay algo que regule a las agencias de automóviles que siempre emplean un enorme espacio de estacionamiento para promocionar los autos que venden. Por otro lado, hay remiserías que tienen 14 o 16 autos que se pasan pululando las 24 horas del día. Estos señores se van a adueñar de una calle. Estos señores están ocupando un montón de espacio y eso no puede ser”.

n Boulevard

María preguntó: “¿Costará mucho ponerle una plantita a los macetones vacíos de la rambla del boulevard de la calle Villegas?”

n Plaza y acceso

Ricardo está muy enojado “por el abandono del acceso García Salinas y la oscuridad de la plaza San Martín. Me llegaron parientes de Capital y no podían creer el abandono en que está todo, hace unos años habían venido y con la fuente funcionando estaba muy lindo este espacio emblemático de Trenque Lauquen”.