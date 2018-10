El Consejo Vecinal salió a manifestar su apoyo a la actual gestión del Ente

Los consejeros vecinales de Treinta de Agosto salieron a respaldar la gestión de Miguel Ángel Mulán y Ezequiel Adolfo al frente del Ente Descentralizado y pidieron la continuidad de los funcionarios hasta que finalice el mandato del intendente Miguel Fernández a través de notas que fueron remitidas al jefe comunal, al presidente del Concejo Deliberante, Claudio Figal y a los directores del Ente.

La nota lleva las firmas de los consejeros vecinales actuales: Yesica Fontana, Carlos Soriano, Francisco Pérez, Hugo Bonino, Facundo Ricuzzi y Norberto Benítez.

En la mencionada nota los consejeros solicitan a Fernández que el abogado Mulán y el contador Adolfo “continúen en la función como Directores del Ente Descentralizado de 30 de Agosto hasta la finalización de su mandato”. Y argumentan que “estamos trabajando muy bien (cordialmente) y a futuro con los mencionados profesionales y con el acompañamiento del Contador Pablo Silvani, a nuestro entender sería provechoso para la comunidad”.

De esta forma los consejeros ponen de manifiesto el cambio que se ha generado en estos 5 meses de trabajo tras el pedido de renuncia a Jorge Zapata por parte del intendente Fernández, cuando el anterior Consejo Asesor Vecinal renunció en pleno –excepto por uno- por desencuentros con el ex funcionario.

Ante esta situación el Consejo Asesor propone buscar una alternativa a lo que establece la ordenanza de creación del Ente Descentralizado que plantea la elección popular del Director y la convocatoria a elecciones para reemplazar a la actual coordinación de Mulán y Adolfo.

De acuerdo a los plazos que fija la ordenanza, de 180 días para el reemplazo de los funcionarios interinos, se debería llamar a elecciones próximamente, ya que a fines de noviembre se cumpliría dicho plazo. El tema ya fue planteado y los concejales deberán analizar los pasos a seguir en torno al tema.

n Decisión unánime

Uno de los integrantes del Consejo Vecinal, Facundo Ricuzzi, manifestó ayer a La Opinión que “de un análisis que hicimos los consejeros y en forma unánime consideramos que se debería dar una prórroga a los actuales directores del Ente con los que estamos trabajando muy bien, teniendo en cuenta que la ordenanza es muy estricta en cuanto al llamado a elecciones y el intendente dijo que iba a cumplirla”.

Asimismo señaló que “proponemos que continúen en el cargo y nos basamos en la opinión de la gente, los vecinos y los empleados, que notan que se trabaja mucho mejor y se ha logrado un gran avance”.

Al respecto comentó que “el Consejo es bien plural y todos coincidimos en esto, la decisión es unánime, nos parece conveniente que se convoque a elecciones cuando finalice el mandato de Fernández, para poder seguir trabajando como hasta ahora”.

Destacó que con el apoyo de los actuales directores y de Silvani se organizan reuniones periódicas, “en las que tratamos los distintos temas, el Consejo Vecinal establece un orden de prioridades y se proponen soluciones, nosotros apoyamos a los directores y queremos seguir trabajando de esta manera hasta la finalización del mandato de la actual gestión”.

Finalmente remarcó que durante estos cinco meses no sólo mejoró la dinámica de trabajo sino también se concretaron varias obras en beneficio de la comunidad como la apertura del Prolim y el mejoramiento de algunas calles, entre otras.

n Equipo de trabajo

Por su parte, Mulán comentó a La Opinión que desde que asumió hace unos 5 meses “venimos trabajando bien y la clave fue la conformación de un equipo de trabajo; en el Ente no había mesa de Entradas, el área de Comercio no existía y todo pasaba por (Jorge) Zapata, ahora hay un referente de cada sector y a la gente se la atiende cuando llega al Ente a plantear algo”.

Asimismo sostuvo que “antes había que esperar a hablar con Zapata para poder hacer algo, ahora no es así, se le dio una dinámica de trabajo distinta al Ente Descentralizado y tenemos un diálogo fluido con Trenque Lauquen”.

En este período además se realizaron varias obras como la puesta en marcha del Prolim, mejoras en la planta de tratamiento de desagües cloacales y en algunas calles, que estaban intransitables, “pero el secreto es conformar un buen equipo de trabajo, hay una muy buena respuesta de los empleados y mucha predisposición, ya que todos tienen los roles asignados y cumplen con sus funciones”, dijo Mulán.

En este sentido aseguró estar dispuesto a continuar al frente del Ente Descentralizado “si el intendente cree que tengo que estar hasta que finalice su mandato” y consideró que “se viene trabajando bien con la gente y el Consejo Vecinal y mantenemos un diálogo fluido con Trenque Lauquen”.

Por el momento la gente no quiere que se llame a elecciones aunque la decisión final dependerá del intendente y de lo que se pueda se consensuar con el Concejo Deliberante.