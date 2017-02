El Consejo Escolar trabaja de cara al nuevo ciclo lectivo

A poco más de dos semanas de que comiencen las clases, desde el Consejo Escolar se está llevando a cabo un importante trabajo en las distintas instituciones educativas de Trenque Lauquen con el fin de que el nuevo ciclo lectivo pueda comenzar de la mejor manera posible y sin complejidades.

En este marco, el presidente de esta institución, Julio Lambert, comentó a La Opinión cómo es la labor que se encuentran realizando los distintos consejeros. “Más allá de que la institución está abierta todo el año y que terminamos con el programa Escuelas de Verano el 31 de enero, ya con la vuelta de los docentes se van teniendo las perspectivas de las necesidades que puede tener cada institución que son muchas, algunas tienen que ver con infraestructura, otras con el inmobiliario. Por supuesto, los consejeros Mauricio Rodecker y Verónica Moreno se encuentran trabajando intensamente con el tema del servicio alimentario escolar para también garantizarlo porque los centros educativos ya están prestando ese servicio”, dijo.

n Reuniones

Por otro lado, Lambert explicó que “hoy también estamos de reunión en reunión para organizar al personal auxiliar con Cecilia Bassani y los gremios, tratando de coordinar las acciones que tienen que ver con ese tema. Y con Federico Bissio trabajando el tema de infraestructura con muchos temas chicos en los que también hay que estar presentes como son roturas de vidrios y otros daños en picaportes, todas situaciones que ocurren durante el verano. Son esas pequeñas cositas que ocurren y, teniendo en cuenta que son más de 100 establecimientos educativos, hay que estar muy presentes”.

El presidente del Consejo Escolar, explicó que “ya hemos estado reunidos con la gente de Jefatura Distrital para coordinar este inicio para estar preparados lo mejor posible y que no nos sorprenda nada. Pero entre todos estamos dándonos una mano en este trabajo grupal que a veces no se ve pero hay que hacer”.

Consultado sobre cómo fueron los meses de verano, el entrevistado comentó que, más allá del descanso de cada uno de los consejeros “hubo presencia en el Consejo y siempre uno está atento al teléfono sobre todo en el verano ya que están en marcha estas cuatro obras que el municipio está haciendo con el Fondo Educativo que son el Jardín 908, el Centro de Formación Profesional 401, la Escuela de Estética y el ex Centro Polivalente de Arte. Siempre estamos en contacto más allá de que no tenemos injerencia desde lo idóneo porque no somos arquitectos pero sí estamos en contacto con la Municipalidad por cualquier novedad. Siempre tratando de estar en contacto con todas las instituciones teniendo en cuenta que el objetivo es solucionar los problemas que son muchos”.