El Concejo lanza una campaña de concientización para prevenir accidentes de tránsito

En esta primera etapa la campaña contempla cuatro de las alternativas de tránsito que más preocupan: velocidad, utilización de celular, uso de casco para motociclistas y acompañantes, y prioridad de paso en las rotondas.

En la calle, a 40 (kms). En las esquinas, a 30. Cerca de escuelas y parques, a 20. Reducí riesgos. Bajá la velocidad, dice una de las publicidades. Otra, señala: Prevenir, es vivir. En moto, todos con casco, en obvia referencia a que no sólo debe llevarlo puesto el conductor.

A un dato preciso apela la que recomienda no utilizar teléfonos móviles mientras se conduce: Cuando mirás el celular tres segundos, yendo a 40 kilómetros, recorrés 33 metros a ciegas. No lo uses mientras manejás.

El último de los spot/aviso advierte: Dentro de la rotonda de los accesos a la ciudad, siempre tenés prioridad de paso. No lo olvides cuando estás afuera (de la rotonda). Prevení accidentes.

“Vemos con preocupación que desde hace unos meses a esta parte está creciendo mucho la cantidad de accidentes de tránsito en la planta urbana, y que se producen por varias causas, descuido, falta de atención, desinterés por el otro, desconocimiento de las normas… El problema es que esto después trae consecuencias para la salud de algunos vecinos y también acarrea un costo grande para el municipio, que debe atender la situación con recursos humanos y además económicos”, señaló Claudio Figal, presidente del HCD, quien explicó que a partir de esa realidad se pensó en la necesidad de volver a trabajar sobre aspectos que hacen a la educación vial con un mensaje simple y directo.

De esta manera, el HCD busca contribuir a la toma de conciencia de la comunidad y colaborar con el área de Contralor municipal para intentar reducir el alto índice de accidentes que se viene registrando particularmente en los cascos urbanos de la ciudad cabecera y de las restantes localidades del distrito.