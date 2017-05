El compromiso por la Memoria, Verdad y Justicia te hace presente

Por: Lidia Frank

A más de 38 años de su desaparición cada uno de nosotros lo recuerda con la imagen que lleve de él. Y en esa imaginación, lo pensamos y lo recreamos con sus aciertos y sus desaciertos, con sus miedos y sus compromisos, con su militancia y sus amores.

Gusto de reunirme con sus amigos de siempre, los que cuentan una y otra vez anécdotas, aventuras, desventuras, viajes, travesuras de adolescentes que, recreadas tantos años después suenan a muy lejanas pero que lo traen y lo acercan como bien lo dice la canción con “la emoción apretando por dentro”.

Inolvidable. Su figura junto a la de los 30.000 fue creciendo, su nombre recordado en diferentes actividades tanto en nuestra ciudad como en Buenos Aires y el mundo entero, donde se reclama justicia por las víctimas del genocidio perpetrado en nuestro país.

Sorprendidos por el fallo de la corte del 2 x 1 demostramos en las calles miles y miles de personas que no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos.

Recurriendo a los números que tanto gustan a nuestros gobernantes, vemos: 11 años de juicios, 3 presidentes, 712 genocidas procesados en casi 600 centros clandestinos de detención con el 40% en arresto domiciliario, hoy debemos ocupar las calles con nuestro objetivo de siempre: ¡Cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas!¡Justicia por todos los compañeros!. Hermano te abrazo, hasta la victoria siempre.