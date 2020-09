El Comité de Emergencia debatió y postergó hasta el jueves la decisión de hacer cambios en la normalidad del funcionamiento de Trenque Lauquen.

El encuentro había sido convocado por el intendente a instancias de la multiplicación de casos y por la decisión de la Provincia de bajar a Fase 4 a nuestro distrito.

El Secretario de Gobierno del Municipio, Gustavo Marchabalo, anunció en OESTE BA RADIO de FM OMEGA que se respetará el plazo de 7 días anunciado la semana anterior y que recién el jueves se anunciará cómo continuará el distrito. Durante ese tiempo habrá más reuniones.

“La idea era transmitir la información y compartir ideas, debatir y ver como seguimos adelante.

Antes de la reunión el intendente pudo tener una reunión con el Ministro Carlos Bianco para transmitirle la situación de Trenque Lauquen, quien le dijo que hay puntos que se pueden hablar y acomodar con las particularidades de cada distrito y tomar decisiones que no necesariamente se ajusten a la fase 4”.

Durante la reunión del Comité de Emergencia “hubo muchos sectores que pudieron intervenir y dar una posición, participó la cámara de comercio, consejo escolar, concejales, etc. Este fue el primer encuentro y aún no se tomaron posiciones; si se harán en los próximos días”.

“El jueves se cumplen los 7 días anunciados por el intendente en el medio nos atraviesa la fase 4 pero no queremos tomar decisiones apresuradas y que no sean consensuadas. El comité se reunirá con una regularidad semanal. Todos sabemos que habrá casos en aumento, tenemos que ir viendo la tasa de duplicación. Si surgiera un hecho relevante nos adelantaríamos pero en principio estamos tomando estos días para tomar ideas de distintos sectores de la comunidad y coordinar”.