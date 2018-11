El “Colono” campeón del Clausura

Ayer la tercera división de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) disputó la final del Torneo Clausura 2018. Y a diferencia de lo que se dio en primera, no hubo semifinales y sólo los ganadores de las zonas clasificaron a la final. Así Huracán de Pellegrini, que se había quedado con la Zona A, y Las Guasquitas ganador de la B, llegaban a la final con gran regularidad luego de cuatro victorias y un empate en las cinco fechas disputadas.

A las 12.15, y luego del cambio de horarios por la final de la Copa Libertadores que no se jugó, salieron a la cancha los equipos del “Colono” y el “Globo”.

El escenario fue el predio de Ferro, que recibió público de Pellegrini y Trenque Lauquen. Y el primer tiempo tuvo varias oscilaciones. Desde el arranque el “Globo” tenía mayor dominio de la pelota. Tenía más llegadas al arco de Mesqui pero el gol le era esquivo.

Con el correr de los minutos Las Guasquitas intentaba presionar y aprovechar algunos espacios. Pero tampoco le era fácil llegar y Lamas tenía algunas apariciones.

Baselli tenía una jugada clara pero no podía convertir para los pellegrinenses y lo mismo le pasaba a Galmez: ambas situaciones eran bien marcados por la defensa y los equipos se iban al descanso con el marcador en cero.

Coronados

Mientras la gente comenzaba a acercarse para ver el partido de primera división se iniciaba el segundo tiempo de la tercera. Y cuando todo parecía ser que llegaría el gol de Huracán, era ahora Las Guasquitas el que aprovechaba un corner. Heim ejecutaba el tiro que iba con gran efecto al área chica y la pelota era rozada por un defensor del “Globo” para entrar al arco de Lamas. De esa manera la hinchada del “Colono” gritaba el 1 a 0 que ya los coronaba.

De ahí en más el partido fue lineal y los pellegrinenses no pudieron recuperarse. Las Guasquitas con la mínima se impuso para ser el flamante campeón del Torneo Clausura. Y junto a Monumental (dueño del Apertura) y Ferro (Intermedio) jugará el Torneo Final.