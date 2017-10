El clásico terminó sin goles y ya hay un semifinalista

Se jugó la primera parte de la cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Trenquelauquense de Fútbol y Las Guasquitas se convirtió en el primer semifinalista del torneo de la máxima división tras dar vuelta su partido ante Monumental y ganar 3 a 2.

Por su parte, el clásico entre Ferro y Argentino terminó igualado sin goles y el “Verde” está muy complicado, mientras que el “Decano” ya no tiene posibilidades.

En la zona “A”, el último cupo se los disputarán Huracán y Monumental mano a mano en la última fecha. Mientras que en la “B” está todo más parejo y dependerá mucho también de lo que ocurra esta tarde con el resultado entre Atlético Trenque Lauquen y Atlético Pellegrini, ahora escoltas de Giat, que ayer ganó y quedó como líder.

N Clásico en cero

El clásico entre Argentino y Ferro no tenía la expectativa de otras ediciones, pero ambos se jugaban mucho en esta Liguilla, ya que era clave para las aspiraciones de ambos de ingresar a las semifinales. Principalmente Ferro, porque se armó para quedarse con el último título regular de la temporada y clasificar a las finales del año. Mientras que Argentino estaba más complicado en la Liguilla pero con la tranquilidad de tener ya en su poder el Torneo Clausura.

El primer tiempo terminó sin goles y el complemento comenzó con el “Decano” mucho mejor en el juego, convirtiendo a Azurrabarrena en una de las figuras del encuentro. Y justamente sería el “Vasco” el protagonista de la jugada más importante del partido. Hubo una combinación entre los delanteros del “Verde”, que llegaron al área tocando y en su desesperación por salir a achicar, el arquero local cometió penal. Azurabarrena tomó la pelota y ejecutó un disparo al ras del piso que se fue ancho por el costado izquierdo de González. Y se pasó de los festejos de Ferro cuando el árbitro sancionó penal, a los de Argentino cuando el remate se fue desviado.

En tanto, la nota se dio fuera de la cancha, ya que tras el partido los jugadores de Argentino advirtieron que les habían robado desde el vestuario zapatillas, celulares y billeteras, hecho que fue denunciado en la Comisaría.

N Lo dio vuelta

Por otro lado, en la “Colonia” se jugaba uno de los partidos destacados de la fecha, por lo hecho en la Liguilla por los dos equipos. Y la jornada comenzó favorable para Monumental, que en apenas veinte minutos sacó una diferencia de dos goles. A los cuatro minutos abrió la cuenta para el “Canario” el goleador Ezequiel Marelli, con un potente penal que dejó sin posibilidades al arquero Germán Rodríguez. Y a los veinte el goleador volvió a aparecer, esta vez de cabeza por el primer palo para colocar el segundo tanto del equipo “amarillo”.

Pero las emociones no terminaron ahí en la primera parte, porque Ezequiel Rodríguez recibió la segunda amonestación y dejó al visitante con uno menos. A partir de ahí el partido cambió, descontó Mariano Barella y sobre el final del primer tiempo, Marcos Caracotche le cometió una infracción a Dallachiesa dentro del área y Alejandro Martínez no dudó en marcar el penal. Sergio Almirón se hizo cargo de la ejecución y cambio el disparo por gol.

Antes, Monumental había perdido a Fernán Etcheverry, quien salió lesionado y fue derivado directamente al hospital por una lesión en el tobillo.

En el inicio del complemento continuó la mala racha para Monumental, porque en una de las primeras jugadas debió salir lesionado Lucas Cobo.

Y a los 24 minutos, Leonel Palomeque comandó una excelente jugada de contraataque que terminó definiendo sin oponentes Iván Cenizo, ante un mal cierre de Caracotche. Con ese tanto Las Guasquitas pasó al frente en el marcador por primera vez en el encuentro.

Luego no hubo más tiempo para otros goles, aunque sí para expulsiones, y en el local vieron la roja Luciano Barella y Enzo Martínez.

N La fecha

Además, Giat venció a Barrio Alegre como local con un tanto de Germán Silva y quedó como líder en la zona “B”. Y por la zona “A” Huracán derrotó a Sarmiento por 3 a 0 con tantos de Ignacio Corrales en el primer tiempo, y Bruno Buyatti y Tobías García en el complemento.

Así tanto Giat como Huracán están en la pelea por la clasificación en sus respectivas zonas.

N Hoy se completa

La cuarta fecha de la Liguilla de la Liga Trenquelauquense de Fútbol se completará esta tarde con el encuentro de la zona “B” que disputarán Atlético Pellegrini, líder hasta ayer del grupo, ante Atlético Trenque Lauquen, hoy ubicado en la tercera posición. El partido se jugará hoy en la cancha de Barrio Alegre con el arbitraje del salliquelense Mario García debido a la postergación por el fallecimiento del jugador del “Expreso” Jesús Mena en la jornada del sábado.

El torneo se reanudará el domingo 29 de octubre ya que el próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones legislativas nacionales. Cuando retome la actividad se jugará la quinta y última jornada de la fase de grupos de la Liguilla.