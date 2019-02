El clásico local abre la temporada de la LTF

El martes por la noche se llevó a cabo en la sede de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) una reunión entre los directivos de la entidad, presidentes y delegados de clubes para sortear el fixture 2019. Sin duda, será un año intenso en cuanto a lo económico y el fútbol, al igual que otros deportes, no es ajeno con el tema de los costos y presupuestos. Por eso muchos de los dirigentes plantearon la situación que están atravesando y la posibilidad de hacer menos torneos. La Opinión dialogó con Miguel Pacheco, actual Presidente de la Liga, quien se refirió al formato del torneo, la idea de poder jugar algunos partidos con Ligas vecinas y presentar la próxima semana a los juveniles que serán parte del Sub 13 y Sub 15.

n Formato

“Se van a jugar las 9 fechas de cada Torneo con los cinco partidos que se disputarán sábados y el domingos. Habrá un Torneo Apertura y un Torneo Clausura. Y, en caso de que haya dos campeones distintos, se va a jugar una Liguilla con equipos clasificados por tabla general. Será igual para todas las divisiones”, indicó Pacheco. A diferencia del año pasado esta temporada contará solo con estos dos torneos, el Clausura igual fixture pero invirtiendo la localía, y si un equipo gana los dos ya se coronará como Campeón del Año. En caso de realizarse un tercer torneo (Liguilla) se agregarán al mismo, además de los dos campeones que ya jugarán semifinales, los mejores cuatro clasificados. Los mejores de éstos últimos buscarán el pase a semis donde los dueños del Apertura y Clausura serán locales y contarán con la ventaja deportiva en caso de empate. Para la fase final tendrá un partido de ida y vuelta; si se juega entre un campeón y uno clasificado por tabla general habrá solo partido en cancha del primero y con la ventaja del empate”.

n Clásico

El fin de semana del 23 y 24 de marzo está previsto dar inicio a la primera fecha del Torneo Apertura el cual contará tres partidos en la ciudad. El clásico trenquelauquense, entre Ferro Carril Oeste y Foot Ball Club Argentino, será el encuentro más destacado para el comienzo de la Liga. El “Ferroviario”, quien el año pasado se coronó como el mejor de la temporada tanto en primera como en tercera división recibirá al “Decano” quien intentará buscar protagonismo en el arranque. Monumental recibirá al Club Progreso, mientras que Barrio Alegre visitará a Las Guasquitas en lo que respecta a los encuentros disputados en la ciudad. Giat de Beruti será local ante Huracán y en Pellegrini será el cruce entre Atlético y Atlético Trenque Lauquen en un partido que promete luego de la gran campaña en la temporada pasada. El clásico en la vecina ciudad será recién en la sexta fecha.

n Apostar

Pacheco también explicó por qué serán sólo dos torneos. “Son campeonatos cortos porque los clubes eligieron eso ya que no hay dinero; está todo muy complicado. Además, seguimos apostando a la idea de poder jugar, en un futuro cercano, con la Liga del Oeste alguna Liguilla”, citó el Presidente de la LTF. También agregó que en la reunión del martes se presentaron las pelotas con las que se van a jugar (fábrica El Pase) ya que desde la institución quieren dar un impulso y fomentar más lo local. En lo que respecta a los seleccionados también se habló. “El Sub 13 y Sub 15 trabajará todo el año cuando y la idea es poder trabajar todo el año con miras a que vayan trabajando los más chicos”, finalizó Miguel Pacheco.

n Amistosos

Previo al inicio del Apertura se intentarán organizar partidos amistosos. Desde el club La Gloria FC de Treinta de Agosto se informó que este domingo se llevará a cabo un amistoso frente a Ferro Carril Oeste. La tercera saldrá a la cancha a partir de las 16, mientras que los planteles de primera se medirán desde las 18. De esta manera, el “Verde” tendrá su partido de pre-temporada con su par que participa en la Liga Cultural Deportiva.