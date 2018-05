El clásico fue para Newbery que festejó el 104 aniversario con alegría doble

Cuando el árbitro, Juan Nebbietti, pito el inicio del encuentro, prontamente, comenzamos a ver un juego cargado de nerviosismo e imprecisiones pero no por ello la intensidad era menor. Sobre el primer cuarto de hora pelota filtrada entre los centrales y Torres atento como siempre elude la salida de Pellegrini tocando al gol y provocando la primera alegría de la hinchada verde. El juego siguió siendo intenso pero impreciso y el gol solamente era la diferencia entre uno y otro. El segundo tiempo comenzó con la sorpresa del rojo que llega a penas en 5 minutos a una igualdad que ponía las cosas más ajustadas a la realidad que se veía en el campo de juego. Se despertó Newbery y en una gran jugada, Peñas, fue derribado en el área y el árbitro no dudo en otorgar la pena máxima. El encargado fue Javier Barraza quien le entro fuerte al balón que reboto en el travesaño perdiendo de esa manera la oportunidad de pasar al frente en el marcador, pero nuevamente Diego Torres ingresa al área y define en forma impecable para poner el 2-1 a favor de su equipo que sería el resultado definitivo. Sobre el final las escaramuzas se dieron a través de una jugada entre Adrián Soler y Diego Torres, que el árbitro interpreta como agresión de Soler sobre el rival y el acrílico rojo determina la expulsión del Roberts que no acepta la decisión del árbitro y comenzaron los inconvenientes en el cual la fuerza policial debió intervenir enérgicamente (en el suelo quedo siendo atendido Soler el cual fue retirado del campo de juego en ambulancia). Fue victoria de J. Newbery la cual la justifico sobre el final del partido donde tuvo tres o cuatro chances claras para aumentar la diferencia pero Pellegrini estuvo magnifico evitando la nueva caída de su valla.

FORMACIONES

NEWBERY: Illescas; Ramos; Peñas; Domínguez; Siri; Cocimano; Fraile; Marduel; Torres; Barraza; Villagra

ROBERT: Pellegrini; Soler; Rosignolo; Martin; Bazan; Scioti; Gómez; Rodríguez; Campaz; Londoño; Silva

GOLES:

PT: 14’ Diego Torres (JN)

ST: 5’ Rodríguez (R); 12’ Diego Torres (JN)

INCIDENCIAS: 54’ Barraza desvió un penal; 85’ expulsado Adrián Soler

ARBITRO: Juan Nebbietti (Discreto)

Fuente FM Top