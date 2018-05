El CFI Nº1 ya tiene su micro en condiciones

El Centro de Formación Integral Nº1 “Luis Perego” (Ex Escuela Laboral) podrá volver a utilizar su micro para realizar el traslado de sus alumnos a su sede ubicada en el cruce de las rutas 5 y 33 luego de mucho tiempo en el que este transporte perteneciente a la cooperadora del establecimiento no pudiera utilizarse debido a recurrentes fallas en su funcionamiento.

Así fue confirmado a este medio por la directora de la institución, Marisol Paolucci, quien además informó que la semana pasada fue aprobada la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y ahora se aguarda que desde el Consejo Escolar se otorgue el seguro correspondiente para que el micro pueda comenzar a ser utilizado. En este marco, se estima que en los próximos días el micro pueda ya realizar su habitual recorrido.

n Una buena noticia

Sin dudas se trata de una muy buena noticia para esta importante institución local debido a que permitirá a toda la comunidad educativa trabajar más cómodamente ya que, hasta el momento, debían utilizar las traffics de las Escuelas 501 y 502 para realizar el traslado de los alumnos.

Pero si bien estos móviles permitieron encontrar una solución momentánea, no sólo no cuentan con el espacio suficiente para trasladar a todos los alumnos que asisten a la ex Escuela Laboral sino que también generaba un retraso en el recorrido y en el cumplimiento óptimo de los horarios de clase. Por otro lado, es importante señalar que siempre que el micro tuvo problemas también se sintió una sensible baja en la matrícula.

Cabe recordar que, en un primer momento la VTV había sido rechazada por un problema en los frenos del micro que, afortunadamente, ya fue solucionado. Ahora, hasta octubre (mes en que se deberá realizar una nueva verificación) el transporte podrá utilizarse sin problemas.

n Más gestiones

Desde la dirección del establecimiento se está analizando la posibilidad de gestionar un acuerdo, ante distintas áreas y dependencias estatales, para que, en caso de que el micro tenga en el futuro una eventual falla que impida su funcionamiento, pueda realizarse el préstamo de un transporte para cumplir con el traslado pertinente de alumnado.

Por otro lado, la propia directora de la institución, Marisol Paolucci, agradeció a todos quienes trabajaron intensamente y brindaron su apoyo para que este inconveniente pudiera finalmente ser solucionado.