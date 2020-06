El centro de la ciudad tiene hoy una desocupación de locales comerciales que alcanza niveles históricos

Las noticias sobre que un negocio ha decidido cerrar definitivamente o, bien, momentáneamente sus puertas, no dejan de escucharse en Trenque Lauquen. La actual situación de pandemia y aislamiento social para prevenir la propagación del Covid-19 ha perjudicado notoriamente muchas actividades y cada vez son más los comerciantes que analizan la conveniencia de continuar con sus locales abiertos.

En este marco, muchos ya optaron por cerrar y cambiar de rubro, otros han buscado reconvertirse ofreciendo nuevos servicios y varios han decidido dejar de alquilar y comenzar a trabajar desde sus casas de manera on line, sirviéndose de las redes sociales y páginas de Internet para promocionar sus ventas.

Cierres

En las últimas semanas, pudo saberse que un conocido gimnasio cerró luego de 17 años de trabajo ininterrumpido, que un restaurante que supo trabajar muy bien en un amplio local de calle Sarmiento ya entregó parte de su espacio y sus propietarios piensan que ya no podrán abrir luego del aislamiento, y que una casa de cotillón ubicada en calle Villegas decidió cerrar definitivamente a causa de la imposibilidad de abastecer con sus productos a aquellas personas que buscan organizar un evento social, hoy imposibles de llevarse a cabo.

También existe el caso de una conocida parrilla la cual fue adquirida recientemente por nuevos dueños quienes realizaron una importante inversión para iniciar una nueva etapa gastronómica y la pandemia y posterior cuarentena coartó esa posibilidad. Por otro lado, generó mucha angustia en la comunidad la situación de un conocido hotel de Trenque Lauquen, emblema de este rubro en la ciudad y que había empezado a trabajar como una coopertativa, el cual, momentáneamente, ha cerrado sus puertas a la espera de que toda esta situación quede atrás definitivamente.

En esta misma sintonía, el conocido bar local ubicado en la intersección de las avenidas Villegas y Tte. Gral. Uriburu ya ha dejado de existir. Allí se iniciará otro emprendimiento de similares características y hoy en esa esquina se llevan a cabo diversas refacciones de cara a la nueva etapa comercial de este lugar, aunque siempre con la incertidumbre de no saber cuándo se podrá abrir y cómo serán los primeros meses de trabajo.

Locales vacíos

Lo antes señalado ha generado un panorama sumamente complicado y adverso para todo tipo de actividad el cual se refleja en la enorme cantidad de locales vacíos que hoy se aprecian en el centro comercial de Trenque Lauquen. Los mismos, alcanzan niveles históricos ya que es la máxima desocupación que se percibe en, por lo menos, las últimas tres décadas.

Así lo señala el corredor público y ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ricardo Sacco, quien brindó a La Opinión un detallado panorama de cuál es la situación que hoy se vive a nivel local. “En el tema de locales comerciales, nosotros tenemos varios en los que, por suerte, no se ha desocupado ninguno. Sí lo que hemos tenido, con la mayoría de todos los que lo alquilan, son diferentes tipos de negociaciones que se han realizado caso por caso en forma particular, no ha habido una norma general para darles a todos el mismo tratamiento. Hubo casos en los que los inquilinos tenían mayor complicación que otros o propietarios que los necesitaban más que otros, así que ha habido una negociación caso por caso”, contó.

Continuidad

En este sentido, Sacco comentó que “en general, la mayoría de los propietarios han priorizado la continuidad del negocio, no quieren que se les vaya el inquilino porque saben que, si el inquilino se les va, lo más probable es que pasen dos, tres o seis meses sin que el local se alquile. Y esta situación preocupa porque, por un lado, deja de contar con un ingreso y, por otro, no sabe quién es el comerciante que va a venir y cuánto tiempo va a durar el día de mañana”. “Como en la mayoría de los locales que tenemos alquilados hay comercios que en algún caso hace 10 o 15 años que están alquilando, en otros casos hace 4 o 5 años, en general tanto al propietario como a nosotros nos gusta que permanezca un mismo inquilino alquilando a largo plazo. Hemos tenido propietarios que nos han venido a decir que no les cobremos el alquiler por uno o dos meses hasta que la situación se acomode, otros que se le baje el 50%, otros un poco menos, pero ha sido una conversación de tres partes (inquilino, propietario, inmobiliarias) en que nos hemos puesto de acuerdo sin ningún tipo de inconvenientes”, marcó el entrevistado.

Sectores complicados

Asimismo, Sacco explicó que “lo que sí se ve en el centro es que hay sectores que están más complicados que otros”. “Hay una casa de cotillón que, al estar suspendido todo el tema de fiestas y la posibilidad de juntarse a festejar algo, la actividad cayó notoriamente y el comercio ya no intentó abrir. Sabemos de otras casas que han cerrado, en algunos casos se han dado cuenta de que la venta on line ha sido muy similar a lo que venían vendiendo en el comercio durante la pandemia y han decidido cerrar y muchos están trabajado desde sus casas de forma on line, a través de las redes sociales o por alguna página. Lo que vemos es que en el centro son cada vez más los locales vacíos. Debe ser el momento histórico de las últimas dos o tres décadas que cuenta con la mayor cantidad de locales desocupados y a los que no hay muchas intenciones de alquilarlos. No tenemos mucha demanda, tenemos muchos carteles y llamados muy pocos”, expuso.

Por último, el martillero consultado comentó que “hay muchos casos en los que a pesar de que el dueño les ha dado toda la facilidad están muy complicados para sobrevivir como puede ser la parte gastronómica, restaurantes, bares o heladerías”. “En algún caso puntualmente, tuvieron que seguir pagando sueldos y, a pesar de la ayuda del gobierno que les ha pagado el 50%, han seguido consumiendo electricidad porque tenían las heladeras prendidas y todo ese costo lo han seguido teniendo y la facturación se ha venido a pique”, resaltó.