El Carrillo recibirá vacunas contra la fiebre amarilla

En momentos donde se habla en los medios nacionales de una alta demanda, sobre todo en Buenos Aires y otras grandes ciudades, de vacunas contra la fiebre amarilla a raíz de la gran cantidad de argentinos que viajarán a veranear en Brasil, se supo que en Trenque Lauquen se recibirán dosis de las mismas, las cuales podrían estar disponibles en poco tiempo en el CAPS “Ramón Carrillo”.

Varios son los medios que hablan de una demanda “irracional”, pues a raíz del aumento de casos en Brasil desde hace días se forman largas filas frente a centros vacunatorios porteños, aunque hay zonas turísticas de ese país que no requieren vacunación.

De todas formas también es cierto que quienes tengan planeado un viaje a ciertas áreas sí deberían estar vacunados. Por eso, y considerando la alta demanda que se está dando, desde Región Sanitaria II se busca difundir una serie de documentos destinados a abordar la temática. Así como la directora del Hospital Orellana, Nora Grinberg, destacó la importante novedad para viajeros locales de la pronta disponibilidad de las vacunas en Trenque Lauquen.

n A tener en cuenta

Grinberg explicó que en la cuestión de las vacunas de este tipo “normalmente en el ámbito de Región Sanitaria se dependía de Pehuajó, pero ahora se enviarán directamente”. “Ha llegado un instructivo del Ministerio, y en los próximos días va a llegar la vacuna a Trenque Lauquen, que va a estar disponible en el Carrillo”, sostuvo la funcionaria.

La médica también comentó que a nivel local hubo demanda por esta vacuna, además de muchas consultas. “La gente sabía que había que pedirla, hay recomendaciones de vacunación para ciertas zonas, pero no es que exigen desde Migraciones el certificado de vacuna, y además tener la vacuna no hace inviable que se tomen otras precauciones, pues más allá de la vacuna hay que evitar todo riesgo”, señaló, añadiendo que también en esta cuestión “hay edades y restricciones”.

n Zonas

En tanto, entre la documentación recibida a nivel local desde el área de Inmunizaciones de Región Sanitaria II se remarca que solo deben vacunarse quienes viajen a una zona de riesgo y no tengan contraindicaciones. Y que la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de la fecha de viaje y una sola dosis es suficiente para protegerse a lo largo de toda la vida.

Así, deben recibir la vacuna quienes viajen a municipios pertenecientes a la zona de riesgo como destino final; permanezcan por al menos 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje; o desarrollen actividades de turismo aventura o campamento en municipios dentro de zonas de riesgo.

Mientras que en un listado de recomendaciones para viajeros, respecto a Brasil, se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla para los viajeros a partir de los 9 meses de edad que visiten los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal -incluida la capital (Brasilia)-, Goiás, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins, y a zonas indicadas de los estados de Bahía, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. Mientras que la vacunación se recomienda igualmente a los viajeros que visitan las Cataratas de Iguazú. A la vez que desde el 31 de enero de 2017 se recomienda la vacunación antiamarílica a los viajeros internacionales que vayan a visitar varias zonas de los estados de Bahía, Espírito Santo y Río de Janeiro.

En cuanto al caso de Colombia, generalmente no es recomendada la vacunación para los viajeros que vayan a las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, ni para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2.300 metros, a los departamentos de San Andrés y Providencia, y a la capital (Bogotá). No recomendándose la vacuna para destinos como Cuba o México. Pero sí para Panamá en los casos de viajeros de más de 9 meses de edad que vayan a cualquier zona de tierra firme al este de la zona del Canal (la totalidad de las comarcas de Emberá y Kuna Yala, la provincia de Darién y las zonas de las provincias de Colón y Panamá que están al este del Canal).