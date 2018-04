El “Canario”, único puntero

El arranque de la fecha del Torneo Apertura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol se jugó el sábado y en tercera división el Foot Ball Club Argentino sumó tres importantes puntos. El “Decano” superó por 3 a 1 a Barrio Alegre luego de un inicio adverso al caer ante Las Guasquitas la fecha pasada. Por su parte, ayer y con gran cantidad de lluvia en Trenque Lauquen y las ciudades vecinas a las 14 se dio inicio a los partidos en antesala a los encuentros de primera. Y Monumental también logró una victoria, fue por 2 a 1 ante Las Guasquitas.

Los de amarillo tienen puntaje perfecto, luego del triunfo pasado ante Ferro, y lideran la tabla del torneo.

Además en la cancha de Ferro Carril Oeste, el “Verde” empató por 2 a 2 ante Huracán de Pellegrini, mientras que en Beruti Progreso goleó por 3 a 0 a Giat destacándose que ambos venían de cosechar un empate. En tanto, Atlético Trenque Lauquen pudo sumar de a tres ya que en Pellegrini le bastó un solo tanto para traerse la victoria por 1 a 0 ante el “Expreso”.

Único líder

Con estos resultados Monumental tiene 6 unidades y sueña con repetir lo hecho en el Torneo Preparación. Progreso, que viene con un buen inicio, lo escolta con 4 puntos al igual que Huracán. El FBC Argentino, Las Guasquitas y Atlético Trenque Lauquen tienen 3 unidades, mientras que Ferro, Atlético Pellegrini, Barrio Alegre y Giat sólo han podido sumar una unidad.

Por otro lado, la tercera fecha se iniciará el sábado y tendrá dos partidos ese día con Atlético Trenque Lauquen ante Ferro Carril Oeste y FBC Argentino contra Giat. Y el domingo será el turno de Progreso vs. Atlético Pellegrini, Monumental vs. Barrio Alegre y Huracán vs. Las Guasquitas.