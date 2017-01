El campo “derramó” algo de su bonanza en distintos sectores de la economía local

Durante 2016 el sector agropecuario tuvo un muy buen año que se vio reflejado en una suba de los dólares liquidados que a nivel país pasaron de u$s 19.000 millones en 2015 a más de u$s 23.000 millones este año según datos de consultoras privadas.

Y dicho crecimiento del sector tuvo su impacto a nivel local donde las ventas de maquinarias agrícolas y pick ups se incrementaron sustancialmente.

Al respecto desde distintas firmas locales coincidieron en que la quita de retenciones y las buenas cosechas fueron dos de los pilares en los cuales se cimentó este crecimiento que tuvo su tan esperado “derrame” en bienes de muy alto valor.

Sin embargo en algunas firmas ligadas a la venta de maquinaria agrícola señalaron que el incremento de las ventas no necesariamente significó una mejora ya que las cargas impositivas siguen siendo altas.

Por su parte desde Cardys sostuvieron que la Pick Up Toro, su vehículo estrella, apuntaló la actividad que durante el primer semestre de 2016 se vio complicada.

n Maquinarias

Según informó Federico García, titular de la firma de venta de maquinarias agrícolas homónima “con respecto al año 2015 la situación mejoró en 2016 sobre todo en lo que tiene que ver con el nivel de ventas”.

Y agregó que “este repunte mayoritariamente se debe al buen momento del sector agropecuario que se vio altamente beneficiado con la quita de retenciones y a eso se suman las buenas cosechas que se registraron en el año”.

En cuanto a las ventas García explicó que “lo que más se vendió fueron tractores, arrolladoras, pero en general todo”.

n ¿Derrame?

Sin embargo García detalló que “este buen momento está beneficiando a los grandes productores y empresarios del agro que son los que tienen los recursos para reponer maquinaria y actualizarse” ya que consideró que “para los pequeños chacareros no hay incentivos”.

Y en el mismo sentido aseguró que “las expectativas para lo que resta del año son buenas. Y si todo sigue así más allá de que el agro, en particular para los grandes empresarios del sector que están teniendo un excelente año y han crecido mucho y si bien nosotros vendimos más eso no nos representó un crecimiento igual”.

Y agregó que “esto se debe a la importante carga impositiva como “ingresos brutos, IVA, o los impuestos al cheque que nos perjudican porque vendemos más pero nos queda muy poca diferencia”.

Al respecto agregó que “la situación actual beneficia a los que tienen de 500 hectáreas para arriba; los pequeños van quedando afuera. Y además esto tiende a la concentración y monopolización ya que los grandes productores se están quedando con los campos más pequeños”.

n Pick Ups

Otro de los rubros en el cual el buen momento del “campo” tuvo su impacto positivo fue en el de venta de Pick-ups que según señalaron desde las distintas agencias fue el puntal de la actividad ante un primer semestre de 2016 bastante complicado.

Al respecto desde Cardy’s la agencia oficial Fiat señalaron que “los primeros seis meses fueron complicados en parte por la cuestión de los precios que se movieron bastante. Pero de a poco se fueron normalizando y estabilizando”.

Y además agregaron que “se implementó una política de tasas de interés agresivas con el objetivo de incentivar las ventas y de a poco se registró un acomodamiento del mercado. Pero no está nada fácil porque la venta de usados bajó bastante porque consideramos que los precios siguen siendo elevados”.

Sin embargo reconocieron que “el comienzo de 2017 es bastante parecido al segundo semestre del año pasado donde dos de los vehículos de la firma como son la pick up “Toro” y el “Mobi” fueron los que apuntalaron la situación que venía complicada”.

En el caso particular de la Pick-Up desde la agencia señalaron que “puntualmente ese vehículo por su precio, la mecánica y los buenos resultados que dio tuvo una demanda muy grande al punto tal que no tenemos disponibilidad de unidades porque no hay entrega desde las terminales”.

n Problemas

Otro de los eslabones vinculados directamente al campo es el de los trabajadores del agro que tienen su representación gremial en UATRE. Al respecto el responsable local del gremio, Flavio Cuiña sostuvo que “la verdad es que la quita de retenciones fue un incentivo al campo pero sobre ese beneficio también hay que tener en cuenta que hubo algunos problemas climáticos que complicaron la situación”.

Asimismo Cuiña indicó que “la quita de retenciones creemos que en parte fue buena en la manera en que se hizo porque anteriormente veíamos que la gente se quedaba sin trabajo todos los días”.

Y agregó que “esto al menos paró un poco y el trabajo se mantiene bastante estable, salvo en los tambos que están pasando por una situación difícil”.

Pero más allá de eso, el sindicalista sostuvo que “faltan algunas cosas como por ejemplo el tema de las economías regionales que siguen teniendo problemas y lo mismo sucede con la lechería con muchos tambos cerrados y gente que se queda sin trabajo. Pero estamos confiados en que de a poco se va a salir adelante. Por eso nuestras expectativas para este 2017 son muy buenas”.

Para concluir Cuiña manifestó que “nosotros vemos como positivo este intento de incentivar el trabajo en el campo y creemos que si la quita de retenciones ayuda a esto consideramos que es positivo”.

n Datos

Según estudios privados a nivel macro, todas las decisiones impositivas que se tomaron recién comenzado el gobierno de Mauricio Macri impactaron positivamente en todas las producciones agropecuarias más importantes.

Por el lado del trigo, el cultivo que venía más relegado, el crecimiento fue de de 10,9 a 15 millones de toneladas. Y algo similar ocurrió con el maíz, que alcanzó 4,7 millones de hectáreas sembradas, 27% más que la cosecha anterior.

Por su parte el girasol, que venía cayendo sistemáticamente año tras año, también creció con las nuevas reglas de juego que le aportó el fin de las retenciones y los permisos de explotación.

Y en los pueblos del interior esta bonanza económica del agro tuvo su correlato en algunos comercios y empresas como sucedió en Trenque Lauquen con el sector de venta de maquinarias agrícolas y vehículos tales como Pick Ups. Algo que a nivel país también se vio reflejado en las estadísticas que marcan que el 0km más vendido en 2016 fue la Toyota Hillux, cuyo valor puede alcanzar hasta los $620.000.