El bloque de Jordán vuelve a llamarse FR y apoya al Frente Todos

Luego de que el bloque del Frente Renovador haya cambiado su nombre a Unidos por Trenque Lauquen en la última sesión del Concejo Deliberante, recientemente ingresó al recinto del cuerpo deliberativo local un comunicado donde los ediles que integran la mencionada bancada anunciaron una vuelta atrás que significa que la misma nuevamente llevará el nombre del FR, destacándose que dicho comunicado será parte de la sesión ordinaria del próximo 20 de septiembre.

Pero eso no es todo, ya que también en las últimas horas el presidente del bloque en cuestión, Jorge Jordán, no descartó que se pueda llegar a armar una unión de bancadas.

n Apoyo

En diálogo con medios locales, el referente del FR, que integra su bancada junto a la médica Mariel Jordán, hizo referencia a que el espacio al que él representa forma parte a nivel nacional y provincial del Frente Todos, marcando que esto también se da en el plano municipal. “Hemos mantenido conversaciones con el intendente de General Pinto, Alexis Guerrera, Galmarini y Sergio Massa, y vamos a apoyar al candidato local porque entendemos que es la forma de construir todos unidos un futuro para los argentinos. Tenemos la convicción y el convencimiento de que viene una etapa nueva en la Argentina en la cual tenemos que estar comprometidos con este nuevo proyecto”, dijo el edil en una entrevista que se replicó tanto en radio como en TV.

Además Jordán no descartó la conformación de un bloque unitario. “Es cuestión de conversarlo, hablarlo. A mí lo que me gusta siempre es tratar de aclarar las situaciones en cuanto a cuáles son los objetivos. No me gustan los amontonamientos. No me gusta decir uno se une con alguien por unirse. Creo que nosotros tenemos que tener un trabajo, una agenda legislativa con temas a cumplir durante un lapso de tiempo que nos lleve a unir fuerzas para que esos proyectos lleguen a buen puerto”, remarcó.

n ¿Sólo dos bloques?

Por otro lado, ayer distintos medios se hicieron eco del panorama que se abrió a partir de las declaraciones a La Opinión donde el edil Claudio Figal, hoy presidente del HCD, no descartó la posibilidad de que se vuelva a juntar el viejo bloque de Cambiemos (que a partir de diciembre se denominará Juntos por el Cambio) tras la ruptura que derivó en la creación de Cambiemos+ hace un año.

“Si Miguel quiere hablar, bienvenido sea. Yo soy una persona que apuesta fundamentalmente al diálogo pero no he recibido absolutamente ningún ofrecimiento ni he sido convocado sobre este tema. Pero siempre estoy dispuesto a hablar, de hecho con el intendente somos del mismo partido. Ojalá que podamos juntarnos, charlar siempre es bueno y todo lo que sea para el bien de Trenque Lauquen lo vamos a hacer”, había marcado Figal.

Y si a esto le sumamos las puertas que abrió Jordán del otro lado del espectro político partidario, cabría preguntarse si podría llegar a quedar conformado en los próximos meses un Concejo con sólo dos bloques de varios integrantes.