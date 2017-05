El bloque Cambiemos impulsa la prohibición de la pirotecnia

El bloque Cambiemos presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para prohibir en todo el partido de Trenque Lauquen la comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte “de todo artificio de pirotecnia con efecto audible o sonoro”, inclusive algunos que son de venta libre (petardo, fuente, fogueta, mortero, mortero con bomba y caña voladora con paracaídas).

La propuesta, según la bancada oficialista, se apoya en la necesidad de regular de manera más estricta el uso de pirotecnia en el distrito y de preservar la seguridad, el bienestar y cuidado de personas, de animales, bienes públicos y privados, y el medio ambiente.

La norma tiene en la parte resolutiva 12 artículos, y en el segundo de ellos también determina la prohibición de la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta o cualquier otra modalidad de comercialización y uso particular de elementos de pirotecnia denominados globos aerostáticos pirotécnicos.

Sin embargo, aunque mantiene la prohibición para los fuegos de artificio que son audibles o sonoros, plantea que en celebraciones de interés general y previa autorización del Departamento Ejecutivo podrán utilizarse aquellos que son lumínicos y fumígenos, siempre que sean manipulados por personas especializadas y en áreas autorizadas.

n Iniciativa

La iniciativa de la bancada Cambiemos dispone que previo al otorgamiento de la habilitación municipal para el expendio y/o venta minorista de los productos pirotécnicos no incluidos en la norma deberá controlarse “si se cumplen las recomendaciones emanadas de la Resolución n° 862/10 del RENAR, sin cuyo requisito no podrá otorgar la habilitación correspondiente”.

Aquellos que incumplan o transgredan la ordenanza – titulares de establecimientos, instituciones, asociaciones o personas físicas o jurídicas-, sostiene el proyecto, podrán ser sancionados con la aplicación de los artículos n° 135 y 136 de la Ordenanza n° 4104 /13 del Código Contravencional, en caso de que se verifique la infracción.

Será responsabilidad del Departamento Ejecutivo coordinar los controles, de ser posible junto con el destacamento de bomberos, las autoridades policiales pertinentes y el RENAR, las que tendrán autorización para ingresar en forma conjunta o individual a los establecimientos comerciales con el objetivo de verificar lo fijado en las leyes y ordenanzas en vigencia.

En su propuesta, los ediles del oficialismo excluyen “los artificios pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencia y cualquier otro uso de las fuerzas de Seguridad y Defensa Civil”.

Asimismo, el Departamento Ejecutivo deberá realizar una amplia campaña de información y concientización continua.

De esta manera quedaría derogada la ordenanza n° 1380/97 su modificatoria 3954/12, así como “toda otra disposición a la presente”.

Entre los considerandos, hacen referencia al impacto socio ambiental negativo que la pirotecnia, debido a las explosiones o estallidos, tiene sobre personas y animales domésticos y silvestres, y remarcan que “altera el ánimo de las personas que no quieren participar e impacta cruelmente en personas con capacidades diferentes, en quienes genera estrés y ansiedad, ocasionando además efectos negativos a los bebés, niños pequeños y adultos mayores”.