El beach voley le puso calor al Poli

La edición 2018 de las Olimpíadas del Reencuentro y de la Juventud inició el viernes por la noche con el beach voley y continuó esta semana donde se sumaron otros deportes. El lunes fue la segunda noche de beach voley en el predio del Polideportivo Municipal, siempre con muy buena cantidad de espectadores.

En cuanto a los resultados finales, Orugas le ganó a 30 de Agosto por 2 sets a 0 con parciales de 21/15 y 21/7; Súperpoderosas se impuso a El Rejunte Beach por 2 a 0 con 21/12 y 21/10; Las Borregas le ganaron a Las Cangre Beach por 2 a 0 en 21/15 y 21/16; y el triunfo de Beaschingas sobre Las Que Se Yo por 2 a 1, con parciales de 21/20, 18/21 y 11/8).

Al cierre de esta edición se daba comienzo a dos nuevas actividades. Ya que en primer turno entró a la cancha una disciplina muy pocas veces vista como es el Beach Handbol, actividad que fue armada y confeccionada por el responsable Marcos López Rodríguez, entrenador del Club Ferro Carril Oeste, con los siguientes encuentros. Ayer jugaban: Fly vs. Los Invencibles; Los Bombero vs. Los Tutti; Los Queti vs. Los Increíbles; Los Tutti vs. Fly; Los Queti vs. Los Invencibles y Los Increíbles vs. Los Bombero.

La otra disciplina que comenzó fue el Cesto Beach, con 6 equipos inscriptos, que competirán todos contras todos: El Grupete vs. Si Se Puede; Locas No vs. Ojo Al Piojo; y El Rejunte vs. Hay Equipo

La Dirección de deportes informa que se encuentra abierta la inscripción para las siguientes actividades beach voley masculino, natación, tejo masculino y femenino, newcom, pádel, fútbol tenis y hockey. El pádel comenzara a disputarse en el Club Ferro Carril Oeste el próximo lunes 22 de enero. n