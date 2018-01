El beach marcará esta edición del Reencuentro

La próxima semana comenzará la edición 2018 de las Olimpíadas del Reencuentro, una edición que estará marcada por todos aquellos deportes de playa, es decir el beach voley, beach handbol, fútbol playa y beach cestobol, además de los habituales deportes. Sergio Barbas, director de Deportes de la Municipalidad Trenque Lauquen dialogó ayer con La Opinión donde contó cómo se están preparando para un nuevo año de Reencuentro, que llega con estas novedades, además de la baja del fútbol once. Asimismo habló sobre el Torneo Regional de Triatlón que inicia este domingo en Pellegrini y del Campeonato de Aguas Abiertas que comenzará el 13 de enero en Cuero de Zorro.

Para Barbas y su equipo de trabajo esta semana será la decisiva para juntar planillas y poder llegar al comienzo de actividades, programados para lunes o martes próximo. Es una edición que tendrá como epicentro la cancha de voley inaugurada recientemente en el Polideportivo Municipal. Una cancha con medidas reglamentarias, de 18 por 9 metros, y que acogerá a cuatro deportes. Barbas explicó que el objetivo será que las actividades empiecen siempre después de las 20 y estén divididas por días. Lunes, miércoles y viernes para el beach voley y fútbol playa, y martes y jueves para beach handbol y beach cestobol. No cabe dudas de que el Polideportivo se verá colmado de jugadores y espectadores en estas tardes de verano. Algo que resaltó el directivo es que “queremos darle a estas Olimpiadas un marco recreativo, dejando de lado lo competitivo”.

n Todo beach

“Tenemos muchas actividades concentradas en un mismo espacio, así que debemos buscarle la forma para que todos puedan participar. Estamos hablando con las chicas del cestolbol para que también se sumen al beach, que es algo nuevo, y están entusiasmadas” dijo Barbas. Es con el profesor Marcos López Rodríguez con quien trabajan en conjunto para el beach handbol, en tanto que el voley se cuneta con la Comisión Municipal.

Con respecto al formato que tendrían estos torneos, Barbas contó que en el caso del voley será masculino y femenino, debido a la alta demanda. “En el voley hay mucho interés y seguro que tendremos muchos equipos, de hombres y mujeres. La idea es que se juegue un voley de 3 contra 3, y no de 2 contra 2, como es el oficial del beach voley. Esto lo hacemos porque se jugará en una cancha con medidas oficiales y no todos están en condiciones físicas para afrontar el partido. Por eso que que pensamos en una planilla de 4 jugadores, donde 3 entran a la cancha y hay un suplente”. Esto además favorecerá la competencia, los partidos se volverán más dinámicos y entretenidos. Ya que a pesar de que la mayoría de los participantes son aficionados a este deporte tradicional, no tanto así a la modalidad de playa, que tiene sus variantes y dificultades.

n Fútbol sí, fútbol no

El fútbol once será la gran ausencia de estas Olimpíadas del Reencuentro. Cada año esta actividad era la más convocante pero con el correr de los años también se volvió la más conflictiva y que mayores dolores de cabeza ocasiona para el área de Deportes. Este año se decidió darle de baja. Barbas explicó los motivos y expuso su punto de vista. “El fútbol va estar, pero en otras modalidades, como de playa, fútbol tenis y femenino. Lo que ocurrió con el fútbol once es que se decidió sacrificarlo para poder hacer un buen trabajo de mantenimiento en las canchas, algo que era necesario. Los mismos integrantes del Conrado Villegas ya sacaron los arcos para arreglarlos y dejaron todo libre para que se pueda hacer un resembrado de las canchas. Hay que emparejarlas y hacer todo un trabajo que nunca se hace debido a que siempre están en actividad. Es decir, o sacrificábamos el Reencuentro o le sacábamos medio año al Villegas” sostuvo Barbas. Lo que no ocultó el directivo es que esta decisión también fue tenida en cuenta debido a la mala conducta de jugadores durante la pasada edición “las cosas se dieron de esta manera. Si hubiésemos tenido otro panorama de años anteriores quizás se hubiese actuado distinto. Pero esta es la realidad. Si queremos reparar las canchas hay que frenar y decidimos sacrificar al fútbol del Reencuentro”.

n Otros deportes

También se anunció que habrá una maratón nocturna que se hará en el predio del Polideportivo. El objetivo es que los corredores tengan que correr con sus linternas, y se estaría usando el sector del Autódromo Eduardo “Nene” Mascaró.

Asimismo habló del Campeonato Regional de Triatlón que comienza este domingo en Pellegrini y que tendrá su fecha el 3 de febrero en Trenque Lauquen. “Elegimos esta fecha porque queríamos ver cómo evolucionaba Cuero de Zorro y por suerte está yendo todo bien”. Este domingo Barbas estaría en Pellegrini ayudando con la organización junto con José “Cholo” Igartúa. La cita en Trenque Lauquen no tendría mayores cambios en relación a los años anteriores, con una largada en Cuero de Zorro con la natación, la bicicleta por ruta 33 hasta el parque cerrado y luego el pedestrismo hasta el Polideportivo Municipal. Solo habría alguna modificación en los kilómetros finales, aunque todavía no fue confirmado.

En cuanto al Campeonato de Aguas Abiertas, Barbas sostuvo que la prueba para nadadores se hará desde las 17 del sábado 13 de enero. “Es un primer campeonato regional de tres fechas, con Cochicó y Carhüé, los tres donde hay lagunas. Quizás el año que viene podemos hacer un torneo de 6 fechas, haciendo dos por cada localidad”, adelantó Barbas.