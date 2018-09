El Ballet de Barrio prepara un espectáculo multimedial para celebrar el aniversario

El ballet de Barrio Alegre, que dirige Luis Marinoni, se prepara para celebrar el 25 aniversario con un espectáculo multimedial denominado “Casabindo en la Plaza del Oro”, que tendrá lugar el sábado 29 de setiembre a las 21.30 en la sala del Cine Barrio Alegre.

Se trata de una propuesta novedosa e integral en la que participarán los niños, jóvenes y adultos que forman parte del ballet que ha logrado permanecer y superarse durante su larga e interesante trayectoria de la mano del coreógrafo y profesor, Luis Marinoni.

En diálogo con el programa Cada Día, que se emite por Radio Omega, Marinoni brindó detalles de la propuesta que el ballet presentará en septiembre, el trabajo desarrollado durante todos estos años y los proyectos de la agrupación.

“Estamos trabajando para que todo se de cómo queremos que se de, es importante que la gente sepa cómo se está construyendo esto y con qué se va a encontrar ese día. Estamos preparando una propuesta interactiva y multimedial, el público podrá seguir en imágenes y a través de la danza las situaciones que queremos contar a escala real porque vamos a utilizar la infraestructura del Cine Barrio Alegre”, comentó Marinoni.

En este sentido apuntó a lograr “una calidad más precisa en lo que hace a lo multimedial y en la construcción de esta fiesta por los 25 años que es el resultado de una entrega que se viene dando desde hace mucho tiempo, con muchas facetas y todas muy exitosas porque cada uno de lo que hemos trabajado en Barrio Alegre estamos cosechando la entrega de la gente que está allí adentro trabajando todos los días para que las cosas se concreten”.

Sobre el espectáculo “Casabindo en la plaza del Oro” adelantó que “tendrá dos partes, la primera vamos a dedicarla a una fiesta muy linda que se vive en Jujuy que es la fiesta de Casabindo (en la plaza del Oro), le hemos puesto el nombre haciendo alusión a que estas tierras fueron muy fértiles en su momento por el poco oro que se encontraba en la vertiente en el pequeño río que cruza esta ciudad y a lo largo del tiempo todas esas pérdidas que fueron generadas por situaciones de la historia han hecho que quedara ese río seco y sin oro, pero han quedado un montón de rituales y celebraciones producto de ese choque cultural entre la ambición y esa cuestión muy de la tierra”.

Por eso “vamos a representarlo a través de la danza porque nos ha quedado mucho colorido y lindas de esa celebración, como la fiesta a una de las santas y el toreo de la Vincha que es uno de los desprendimientos del toreo que se hace en España, aunque acá en Argentina no se mata al animal y consiste en sacarle la vincha que tiene en sus cuernos, vamos a contar todos los momentos que se viven en esa celebración”.

Asimismo señaló que “lo vamos a contar de una manera real, todos los momentos que vive la celebración desde la mañana temprano, lo que sucede dentro, fuera y detrás de la Iglesia, una cosa muy linda porque nuestros pueblos originarios del noroeste argentino (como el resto de los pueblos originarios) han sufrido mucho a lo largo del tiempo y sufren mucho por eso siempre parece que buscamos contentarnos a través de una fiesta, de una alegría que la fabricamos para poder subsistir y que es tan necesaria en la vida como todo, porque la celebración y la fiesta son un motor para eso, para ser feliz aunque sea un momento”.

En este sentido comentó que “la idea es poder mostrar como la gente es feliz a través de esas celebraciones, como por ejemplo la fiesta de Casabindo, ahí está lo mágico porque en todas las situaciones que tienen que ver con la construcción de la identidad social no todo es color de rosas, hay una contracara de situaciones angustiosas, y es bueno que quienes trabajamos con el arte podamos visualizar eso porque de lo contrario nos quedamos con una situación muy comercial, hay que meternos en esas cuestiones y ser perspicaz en cuanto a saber cómo contarlo, porque la verdad tiene que ser contada, para eso estamos”.

Un conjunto musical será el encargado de dividir el espectáculo, y será una sorpresa.

Sobre la segunda parte adelantó: “La vamos a dedicar a las obras que venimos realizando y que han sido bien recibidas por el público, como el espectáculo presentado en la última peña, “Como una Luna en el agua”, que es una versión de zamba y huella pero con un matiz especial ya hay un desarrollo a través de un poema bellísimo que elegimos para esta obra en especial y la gente lo sintió mucho”.

Al respecto recalcó que “esa fusión entre la palabra y la danza hace que se creen climas interesantes y crear esos climas en una peña no es nada fácil y que pueda salir el ballet a hacer una obra tan compleja y tan simple a la vez, permite que se logre esa quietud en la sala y que la gente pueda emocionarse con palabras de un poema referido al amor es un objetivo cumplido, por eso vamos a repetir esa obra y vamos a estar bailando unas danzas con el grupo de adultos que representan a nuestras tierras”.

Señaló también que “es un programa interesante que refleja desde que lugar está parado el ballet de Barrio Alegre, de qué manera nos gusta contar las historias y cómo queremos que la gente participe de esto, queremos lograr la respuesta de la gente que observa, se emociona, piensa y devuelve en aplausos lo que pensó y sintió”.

Adelantó también que “en esta oportunidad participan todos: los niños, jóvenes y adultos, los 25 años del ballet son todo un logro, que en los tiempos que estamos viviendo podamos tener un grupo que haya permanecido por tantos años y con el mismo entusiasmo es muy bueno”.

n Cuidado de la identidad

Consultado sobre la esencia de la gente que mueve el folclore en Barrio Alegre, Marinoni remarcó: “Veo un cuidado sobre la identidad intachable, y eso hizo y hace que nunca me pueda despegar, porque como a mi me pasa lo mismo me siento muy reflejado con el equipo, por esta cuestión del empuje, de mirar el objetivo y de visualizarlo con la mirada de frente, viendo todas las dificultades pero afrontando los desafíos. Yo estoy trabajando con otros proyectos y he pasado por un montón de grupos y organizaciones y no es nada fácil contener una cuestión así porque para algunos no tiene sentido, y para otros tiene sentido pero no tiene valor. Parece que la parte cultural siempre ha sido como una cuestión que no se trata en las mesas porque siempre tenemos prioridades mayores, que yo las comparto, pero la cultura es tan importante como todo lo demás, que podamos sacar de un grupo de 20 bailarines amateurs, uno que se pueda dedicar profesionalmente a la danza o que pueda vivir de eso en su futuro, es un logro y de hecho eso sucede, por ejemplo Mariano Soldivier, excelente bailarín y excelente cantante, es un artista que ha salido de Trenque Lauquen y del ballet de Barrio Alegre, lo mismo con Hugo Altamiranda que ahora se dedica al tango, por nombrar a algunos. Esos son nuestros orgullos y que podamos ver eso y que esto suceda es maravilloso”.