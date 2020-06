El automovilismo regional pidió pista y fue sancionado

Como ocurre con el fútbol, en el automovilismo regional también todas las miradas están puestas en La Pampa ya que están muy cerca de volver a las pistas con la presencia de pilotos locales. Es que la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fepad) y el Gobierno provincial avanzan en el armado de un protocolo para habilitar las pruebas comunitarias en el circuito ubicado en cercanías de Toay.

Mientras que, para servir de ejemplo, en Lincoln se suspendieron pruebas habilitadas tras el no cumplimiento del protocolo.

Por La Pampa

En un comunicado de prensa de la Fepad, se informó que “se llevó a cabo la segunda reunión con representantes de dicha entidad y el Gobierno pampeano, en la cual se trabaja en un posible protocolo para la realización de pruebas comunitarias”. El texto difundido por Facebook agrega que no se confirmó cuándo podrán ser autorizados los ensayos, ya que los protocolos primero deberán ser aprobados por el Comité de Crisis del Gobierno.

Fepad también reveló que entre las pautas que se analizan en dicho protocolo figuran el cupo de mecánicos por auto, horarios de entrada y salida del autódromo, como así también otros temas relacionados al cuidado sanitario.

La entidad madre del automovilismo deportivo provincial destacó la buena predisposición por parte de la Subsecretaría de Deportes en el diseño del protocolo, y dejó en claro que todavía no se sabe cuándo podrán ser habilitados los entrenamientos. “Entendemos la ansiedad y ganas de nuestros afiliados de volver después del largo parate. Sólo tenemos que informar que estamos cerca de reanudar la misma, sin fecha confirmada”, se marcó.

Las categorías

Cabe resaltar que de autorizarse el protocolo, podrán realizar entrenamientos el Supercar Región Pampeana, el Zonal 2000, la Fórmula Renault y el Promocional, categorías con presencia de nuestros pilotos.

Ninguna de las cuatro categorías arrancó la temporada 2020 debido a que el 20 de marzo el Gobierno Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

También espera poder realizar entrenamientos comunitarios el karting y el safari, dos categorías que en La Pampa se disputan en circuitos de tierra.

Durante todo este tiempo, algunos pilotos continuaron trabajando en sus autos, repasando una y otra vez elementos de la carrocería, poniendo en marcha los motores por el solo placer de escuchar el sonido. Además, fueron muchos los pilotos que comenzaron a disputar carreras virtuales, una forma de estar en actividad, de llenar el tiempo a la espera de poder regresar a una pista de verdad.

Marcha atrás

Por su parte, y para que sirva de ejemplo, el Diario La Posta ayer informó “la suspensión de esta actividad que había sido tan buscada por los dirigentes de este espacio”, y que se dio porque parte del público que había ido a presenciar el evento, no respetó algunos de los cuidados que había que tener en relación a los protocolos dictados.

Sobre este lamentable hecho habló el presidente del espacio, Alejandro Usandizaga, quien, entre otras cosas, manifestó que intentará que se habilite el circuito para realizar pruebas de a un vehículo.

Luego de haber logrado la Comisión Directiva del Lincoln Automoto Club que la Municipalidad le aprobara un protocolo para poder llevar a cabo pruebas libres en sus pistas, tanto de karting como de autos y motos, el lunes por la tarde se dio a conocer formalmente que no podrán seguir haciéndose, debido a que el sábado, en la primera puesta en marcha de esta actividad de reinicio de motores, parte del público presente que estaba observando el rodaje de vehículos, no respetaba los cuidados que había que tener en cuenta para poder ocupar ese sitio, como el uso del barbijo y los distanciamientos que han sido formalizados en la quinta fase de prevención ante la pandemia de COVID-19.

El propio dirigente, Alejandro Usandizaga, manifestó: “El motivo de la suspensión fue porque se nos juntó mucha gente en la recta principal del predio. Nosotros, dentro del circuito, cumplimos con todos los protocolos y medidas de seguridad que nos habían pedido, pero empezó a llegar mucha gente y, aunque teníamos una persona avocada a cuidar la recta para que controle que había que tener el barbijo puesto y el respeto a las distancias determinadas, muchos de ellos no nos hicieron caso. En ese contexto, justo pasó el intendente de Lincoln (Salvador Serenal), seguramente porque le habrían informado la cantidad de gente que había, y por eso se dio el motivo de la suspensión. En la recta del circuito había mucha gente cumpliendo lo que le habíamos pedido, que era estar arriba de sus autos, y que, si decidían bajarse, lo hicieran con barbijo y a cierta distancia, aunque, muchas personas no nos hicieron caso, por lo que todo terminó en la suspensión de las pruebas libres”.

Además el dirigente agregó: “vamos a solicitar que el circuito esté habilitado para hacer pruebas unitarias. Que, de lunes a viernes, puedan girar autos de a uno, con la idea de mantener el lugar un poco activo”.