El ataque de un perro a un joven reavivó una intensa polémica

Aunque parezca un tema recurrente, la cuestión de quién se hace cargo de los daños que provocan los perros callejeros vuelve a estar en escena ya que en la jornada del domingo otro joven motociclista debió ser atendido en el Hospital Orellana tras ser mordido en pleno boulevard Villegas.

Se trata de Lucas Irrazabal, quien en dialogo con La Opinión aseguró que lamentablemente no es el primero en ser atacado por un perro en el centro, y agregó que son muchos los casos de ingresos al hospital por este problema según entendió. Aunque este medio no pudo confirmar cifras oficiales respecto al tema al no lograr comunicarse con las autoridades del ámbito de la Salud local.

n Lastimado

Lucas contó: “Paré en la esquina, en el semáforo, que estaba por ponerse en verde, y de golpe sale un perro entre la gente. No le di bolilla porque estaba ladrando al lado mío pero nada más. Y cuando voy a moverme se me prendió de la pierna y me clavó los dientes”.

Además el entrevistado agregó: “Por suerte no me tiró al piso, pero me lastimó mucho. Era un perro bastante grande y negro”.

Por otra parte, el joven indicó que de ahí fue inmediatamente al hospital y después hizo la denuncia en la Comisaría. “Y cuando me volvía para mi casa pasé por el mismo lugar en el auto de mi padre y el perro seguía estando ahí”, añadió.

N Curaciones

Lucas reiteró que la herida que se le provocó “fue porque el perro clavó los colmillos”. “Me cortó la pierna, y eso fue lo que me hizo sangrar. Por eso fui al hospital, donde me curaron la herida y me vendaron”, contó.

En este sentido añadió: “Hice la denuncia en Comisaría porque me recomendaron que lo haga, ya que al parecer son muchos los casos de mordeduras de perros. Y la verdad es que es una barbaridad. Yo la saqué barata porque no me tiró al piso”, opinó, añadiendo: “Siempre pensé lo mismo, que a los perros los tienen que sacar de la calle porque son un peligro. Corren a cualquiera”.

n Controversias

Por otro lado, como ya se señaló, el promedio de atenciones diarias por mordeduras de perro en el hospital municipal no pudo ser corroborado ya que La Opinión intentó comunicarse con autoridades del ámbito de la Salud para confirmar el dato, aunque dicho contacto no se dio.

De todas maneras son muchos los vecinos que por diferentes medios manifiestan haber sido víctimas de ataques de perros en la vía pública, algunos de los cuales han culminado con consecuencias graves.

Vale recordar que el tema de qué hacer con los perros callejeros ha sido una cuestión en torno a la cual se han generado distintas polémicas, al punto tal que esta situación llevó a que el HCD trabajara en una ordenanza para regularizar la tenencia de perros y gatos en Trenque Lauquen con algunos puntos clave como la creación de un registro obligatorio, promoción de la castración y la educación, sanciones y el impulso de un centro de rehabilitación que también generó controversias sobre todo entre las organizaciones protectoras de animales.