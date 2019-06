El apagón eléctrico provocó importantes pérdidas de ingresos al comercio local

El apagón eléctrico que se registró durante casi toda la jornada del domingo y que afectó a prácticamente toda la Argentina e incluso países limítrofes tuvo su impacto negativo en la actividad comercial trenquelauquense, así como en la de otros ámbitos.

Al igual que sucedió en todo el territorio nacional, muchos comercios sufrieron pérdidas económicas principalmente porque la falta de electricidad provocó una baja sustancial en el nivel de ventas. Así lo indicó el presidente de la Cámara de Comercio de Trenque Lauquen, Ignacio Concepción, quien señaló que si bien afortunadamente el corte del suministro eléctrico no provocó pérdida de materias primas, sí representó una merma importante en el nivel de ventas de los comercios que habitualmente abren sus puertas los domingos.

n Relevamiento

En primer lugar el presidente de la Cámara detalló que tras el apagón del domingo se hizo “un relevamiento en entre 25 y 30 comercios de distintos rubros para analizar el impacto que el corte de suministro eléctrico provocó en la actividad”. Y detalló que “las heladerías por ejemplo dejaron de vender mucho y recién pudieron comenzar a trabajar pasadas las 19”. “Tuvieron entre 25 y 45 por ciento del nivel de ventas de un domingo normal cuando además en una fecha como la del Día del Padre podrían haber vendió muchísimo más”, contó.

Por otra parte sostuvo que “todos aquellos comercios que abren los domingos sufrieron las pérdidas por no poder vender durante todo el día al punto tal que muchos desistieron de abrir”.

Además Concepción remarcó como importante que “por suerte no hubo pérdidas en la cadenas de frío. Porque al no ser tan largo el corte de electricidad, los freezers no se descongelaron. Y esto es importante señalarlo para no alarmar a nadie”.

También mencionó que “hubo lugares que tienen grupos electrógenos que contaron con luz propia y pudieron trabajar, pero más allá de esos casos particulares, las pérdidas fueron grandes y justo en una fecha como la del Día del Padre en la que comercios como heladerías, quioscos y almacenes no pudieron abrir”. “Que esto haya pasado verdaderamente es muy malo para toda la actividad económica porque es un día completamente nulo, peor que un feriado o un domingo normal. Y si esto hubiera sido en verano el problema hubiese sido muchísimo más grave. Afortunadamente el corte fue de pocas horas y en invierno, lo cual ayudó un poco”, especificó.

n Pescadería

Por su parte Esteban Sardi, propietario de una pescadería local, señaló que en su local “afortunadamente no se tuvieron pérdidas de mercadería por el corte de luz porque está guardada en la cámara y los freezers trabajan a -20º”. ”Esto hizo que la cadena de frío no se corte. Porque además el apagón no se extendió tanto como se pensaba en un principio”, dijo. Y agregó que “si el corte de luz se hubiese prolongado algunas horas mas ahí sí que se hubiese necesitado pasar toda la mercadería a la cámara grande y conectarla a un grupo electrógeno”, completando: “No llegamos a eso porque justo cayó un fin de semana, el comercio no se abrió y tanto las cámaras y freezers se mantuvieron cerrados de manera hermética. Pero de haber durado 10 horas más por ejemplo ahí si íbamos a tener problemas”.

En este sentido el comerciante explicó: “La mercadería que vendemos nosotros está congelada a -18º por eso al estar todo herméticamente cerrado tienen que pasar 24 horas para comenzar a perder frío. Por suerte no pasó”.

n Carnicería

En tanto que desde una carnicería local también coincidieron en señalar que si bien el apagón tuvo un impacto negativo ya que impidió que se trabajara con normalidad, sobre todo en la mañana del domingo, la situación pudo haber sido mucho más grave si la falta de electricidad se prolongaba por más tiempo. En este sentido desde el comercio indicaron que por fortuna “la mayoría no esperó a último momento para hacer las compras básicamente por el Día del Padre porque la gente se quiso asegurar los días previos para no quedarse sin carne. Y eso hizo que mucha gente no salga a último momento a hacer las compras”.

Con respecto a la mercadería, desde el comercio indicaron que “el corte de electricidad no fue tan largo y eso permitió que la mercadería mantenga el frío por varias horas”. “Por suerte el corte de luz no se extendió más, porque ahí si la situación hubiese sido más complicada. No tuvimos que tirar mercadería porque el frío se mantuvo a pesar del corte”, explicaron.

Asimismo destacaron que más allá de las dificultades que trajo el apagón “si hay algo positivo es que no se dio un día de semana, donde se trabaja más. Y también que no duró tanto como se dijo en un primer momento”. “Quizás muchos comercios que abren a la mañana perdieron plata porque no pudieron trabajar con normalidad o directamente no abrieron. Pero podría haber sido muchísimo peor”, se señaló.