El andamiaje interior

Seguramente el reciente aniversario del cuerpo de Bomberos de Trenque Lauquen (como el de cualquiera de los alrededor de 900 diseminados en el país) no fue uno más. Habrá festejo acotado a la virtualidad, abrazos y hombros palmeados que se quedan dibujados en la mente y el corazón; porque todo ha mutado a una realidad insospechada que nos cambió los paisajes. Este tiempo duro que marca la pandemia que puso de rodillas al mundo, ha visibilizado un largo catálogo de historias de voluntades puestas en acción. De heroísmos silenciosos y cotidianos, de vidas segadas. De riesgos que se afrontan con conocimiento de lo que se significan.}

El Covid-19 y su cohorte de miedos, angustias y factores destructivos de los tejidos económicos y su correlato social, nos ha tomado a muchos de sorpresa. ¿Cómo podíamos quedar en situación de riesgo de la noche a la mañana? Si estábamos tan seguros…

Todo esto pasa contra nuestra voluntad, pero pasa. Nadie estaba enrolado como voluntario de la pandemia. Ni aquí ni en la China, para parafrasear amargamente el dicho.

La otra pandemia

El Covid-19 desplegó su vuelo ominoso y es imposible no sentir, en mayor o menor medida, la caricia lasciva de sus alas, su hedor sin olores. No hay que olvidar, sin embargo, que hay otras pandemias que acechan: fugaces, lesivas, letales.

Todos somos sus potenciales víctimas. Nadie (a menos que viva en una cápsula) está exento de sufrir un accidente. En su persona o en sus bienes. Con mayor o menor daño; y cuando llega ese momento tan temido, buscamos quien nos socorra.

Es en esa circunstancia cuando aparecen los que eligieron el voluntariado en tiempos de paz y tranquilidad. Como los bomberos. Decisiones que algunos tomaron en la adolescencia, casi niños, como una aventura admirativa que se transformó en meditada pasión. Otros sintieron el llamado en la juventud, el tiempo de “la dentadura buena y el esperma ardiente” como canta Víctor Heredia. Todos se formaron con tesón, discutieron y se pelearon con “esos viejos del cuartel” soslayando que ellos también lo serían algún día. Los más chicos echaron barba, a los otros se les fue poniendo canosa. Ellas tuvieron sus cambios, cariñosa y silenciosamente observadas por sus compañeros.

Algunos entendieron que ésa no era su vocación, su lugar y se fueron. Pasa en todos los órdenes. Es que un cuartel de bomberos es un caleidoscopio.

Sin entrar a distinguir entre ellas y ellos. Los hay de todos los tamaños y de todos los colores. Verborrágicos y silenciosos, mansos y ariscos, hay quienes saben conducir y quienes prefieren ser conducidos. Pero todas esas diferencias se esfuman a la hora del llamado porque el riesgo -esa pandemia siempre acechante- los convoca.

Puede ser un fueguito de yuyos sin importancia o llamas enormes que se están devorando bienes. O un accidente que los pone a prueba cuando deben sacar un cuerpo roto de la cabina de un vehículo irreconocible. También les toca chapotear entre agua y barro porque las calles y las casas se inundan. Los llaman para sacar un caballo de una zanja o para bajar a un desconcertado gatito de un árbol…

Vocación

Cuando ingresan a Bomberos, todos saben, teóricamente, que deberán enfrentarse a distintas contingencias; nadie puede imaginar qué le puede tocar. Pero cuando llegue el momento estará preparado, habrá adquirido las mejores técnicas.

Lo que ignora que dentro de él ese poder inmedible que se llama vocación, habrá construido un andamiaje tan resistente como el acero: la capacidad de sacrificio. La que lo llevará a dejar a un costado lo suyo para lanzarse a auxiliar al otro. Sin horarios, sin feriados, sin retribución económica.

El Covid-19 está pariendo, en buena hora que así sea, voluntarios por todos lados.

A los Bomberos Voluntarios, en este caso los nuestros, los tenemos hace 74 años…