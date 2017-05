El agua y una serie de obras complican a muchos vecinos

GARRÉ. – Vecinos de un sector de Garré ubicado dentro del distrito de Guaminí están atravesando una situación problemática desde hace meses luego de que a partir de una obra de rambla y cordón cuneta en la calle Perón, la cual, según destacan, está parada, bajara el nivel del mencionado trazado y el mismo se viera considerablemente inundado.

Con las napas altas en toda la zona y una buena cantidad de agua direccionada hacia ese sector, al sureste de la localidad, hay unas 8 cuadras con sectores inundados o totalmente estropeados que no permiten el tránsito y hacen que incluso algunos vecinos no puedan salir con facilidad de sus casas o vean complicadas sus posibilidades de percibir algunos servicios clave como ciertas atenciones médicas, por ejemplo.

En ese marco, una vecina que hace 24 años vive en la mencionada calle afirma que “nunca pasó esto”, y hace referencia a “una obra que empezó el año pasado para hacer ramblas y cordón cuneta con la que bajaron la calle al punto que algunas veredas quedaron un metro o más por sobre el suelo de la calle”. “Caminás y te vas hundiendo, y hay quienes no pueden salir de la casa, personas mayores, porque está todo inundado. Es la calle de desagote del pueblo y la obra está sin terminar”, le dijo a La Opinión, agregando que “no se ven soluciones de parte del Municipio”, y que un dato llamativo es que no ha llovido mucho en los últimos días, sólo unos 30 milímetros aproximadamente.

Por otro lado, además se destacó que en esa zona comenzó hace un tiempo la construcción de una nueva secundaria y que también esa obra está parada.

n Dilatado

En tanto, otra vecina que lleva un buen tiempo viviendo en el mencionado sector, María Eliot, explicó que “la obra de los cordones cuneta y las ramblas comenzó un poco antes del día del pueblo, el 15 de octubre”. Y según se averiguó la obra avanzó un poco pero después, hace unos tres meses, se paró. “Es muchísima la tierra que sacaron. Hay caños a la intemperie, de gas y de agua. Hay pérdidas de agua corriente. También se estropearon algunas plantas. Y hay muchos pozos y otros problemas para los autos. Todo agrava el panorama. Nos tienen olvidados parece”, afirmó la vecina, recordando que en diciembre le pidió al intendente Néstor Álvarez por una solución y desde el Municipio le “dieron a entender que la Provincia le debía mucho dinero a la Comuna y que con el Presupuesto 2017 se iba a mejorar la zona en cuestión”, algo que hasta ahora no ocurrió.

También María habló de su experiencia personal y comentó que llevará su camioneta a lo de un familiar, cuya vivienda se ubica en el sector que corresponde al partido de Trenque Lauquen, debido a que, según asegura, “si llueven 5mm más no se podrá sacar la camioneta del garage”.

Y por último volvió a referirse al olvido que sienten los vecinos de parte de las autoridades, destacando que el intendente Álvarez “no visita Garré, o lo hace a escondidas”, y agregando que hace una semana trabajadores municipales retiraron parte de las herramientas de la obra en calle Perón en un horario poco habitual, a las 5 de la mañana.

n Incertidumbre

Con todo esto, también se supo de otros casos de vecinos de esa zona que atraviesan la misma situación, señalándose principalmente la desesperación que muchos atraviesan desde hace meses, informando incluso autoridades que no se sabe aún cuándo se reanudará la obra y, menos, cuál será la fecha de culminación.