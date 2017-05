El agua, cada vez más cerca de Trenque Lauquen

Continúa avanzando agua en dirección norte-sur en el noroeste bonaerense, y hay una masa hídrica cercana al distrito de Trenque Lauquen cada vez más grande.

Días atrás, el 10 de mayo más precisamente, La Opinión realizó un recorrido junto a la Sociedad Rural y pudo corroborar la presencia de una importante cantidad de agua llegando al bajo de San Ruperto así como varios sectores inundados en el distrito de Rivadavia, incluso hasta unos kilómetros al sur de la ciudad de América, a partir de un notorio movimiento de las aguas. Y hoy por hoy, sin que la masa hídrica haya llegado a ingresar a suelo trenquelauquense, se puede apreciar un panorama algo cambiado, ya que, según explicó el dirigente ruralista Bernardo Costa, “se ha llenado el bajo de San Ruperto, cortando caminos, rebalsando por detrás del tambo ‘La Argentina’ y tomando dirección a Cuero de Zorro”.

n “Mucha agua”

Según estimaciones, primeramente se “llenaría” la marcada zona y, de continuar ingresando agua, probablemente el curso tome rumbo al sector de Colonia Martín Fierro.

El caudal de ingreso permanece constante, aunque Costa explica que “como ha llovido menos que en otros lados, en el sur de Rivadavia hay todavía bajos para llenarse”, y eso le da todavía un margen a Trenque Lauquen, que no se puede establecer en tiempo ya que no se tiene una dimensión precisa de cuánta agua queda todavía por llegar.

Por lo pronto, ayer, al menos hasta el cierre de esta edición, se habían dado leves precipitaciones y aparentemente desde hoy habría buen tiempo por unos días. En tanto, el volumen que va a seguir avanzando, como ya se marcó, es difícil de dimensionar, aunque el entrevistado explicó que “hay mucha agua, no sólo por la entrada marcada, sino también por el Río V, desde el sur de Córdoba, desde donde viene mucha agua”.

n Al sur

Y respecto a la situación en otros sectores del distrito, se puede marcar que el complejo de lagunas de El Hinojo-Las Tunas sigue estando muy alto a partir de la entrada de mucha agua. En tanto, en el sur del partido se dieron lluvias importantes durante los últimos días (de entre 50 y 70 milímetros) y se ven afectados caminos mientras que el piso blando de los campos perjudica las tareas de cosecha.

n En Rivadavia

En tanto, en el distrito de Rivadavia el panorama es más complicado, principalmente al norte de la Ruta 70, donde la masa hídrica ha afectado mucho territorio, mientras que al sur de dicho trazado hay agua avanzando también, aunque todavía hay bajos que pueden recibir más.

Con todo esto, el presidente de la Rural de ese distrito, Leandro Toribio, señaló que “como la estrategia de Hidráulica es que el agua siga llenando bajos y vaya avanzando, cuando se llene todo el partido es cuando va a llegar la masa hídrica a Trenque Lauquen”.

Según el dirigente, el agua penetra en suelo rivadaviense por una zona conocida como de La Alazana y otra parte por el lado más cercano a Bernardo Larroudé (La Pampa). “Una lengua baja hacia Sansinena, está recorriendo el sur de Sansinena, yendo directo a los bajos de San Mauricio para encaminarse en el canal del Río V. Esa a Trenque Lauquen llega más ordenada porque entra a Cuero de Zorro por el canal del Río Quinto. Mientras que la otra lengua se mueve desde El Naranjo, pasa por la Ruta 70 y ahora está entre el campo La Argentina y el bajo de San Ruperto”, detalló Toribio, agregando, en concordancia con Bernardo Costa, que en Rivadavia todavía hay territorio por llenarse, y que “la política clara de Hidráulica es primero llenar bajos y después que el agua pase para Trenque Lauquen porque no habrá más capacidad”.

Además el directivo ruralista habló de importantes consecuencias que ya se están sintiendo en el campo rivadaviense, las cuales podrían hacerse sentir también en Trenque Lauquen dentro de unas semanas. “Hay quienes directamente alquilaron campos en otro lado y se ha tenido que vender hacienda. Los tambos todavía tienen salida en la mayoría de los casos, aunque entre Trenque Lauquen y Rivadavia hay 7 u 8 tambos que dependen del camino a Vitoria, el cual va a costar mucho mantenerlo. También por ahora las escuelas pueden manejarse. Las consecuencias son más graves al norte de la Ruta 70, donde hay un desastre total, principalmente en el sector comprendido entre Tres Algarrobos, Cuenca y la Ruta 70”, detalló.

n Tras la Ruta 70

Así, por ahora el agua corre según el relieve, por momentos con más velocidad, y se puede notar claramente cómo la Ruta 70 está conteniendo una gran masa, así como hay otra “barrera” unos kilómetros más al sur con las vías del ferrocarril. Aunque no son pocas las voces que temen que todavía quede mucha agua por ver pasar.