“El acompañamiento y la contención es el principal objetivo de la institución”

Son muchas las instituciones con las que cuenta Trenque Lauquen, pero si se trata de ayuda social la “Casa del Niño” es uno de los íconos. Fue el 13 de abril de 1951 cuando en 25 de Mayo Nº 44 comenzaba a funcionar este organismo con el principal objetivo de asistir, contener y acompañar a los niños. Pero con el correr de los años las necesidades fueron en aumento y era necesario un lugar físico más amplio: el actual edificio en San Martín 1086 que fue inaugurado oficialmente el 20 de diciembre de 1979. Junto a los tantos cambios de la época fue adaptándose al nuevo marco de las leyes de protección integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.

n Su historia

La Licenciada en Trabajo Social, Marilina Argüelles, es la coordinadora de la Casa del Niño desde marzo pasado y en diálogo con La Opinión comentó cómo vienen trabajando en esta institución municipal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. “Esta institución tiene 67 años. Siempre hay que ver cómo era Casa del Niño desde el principio ya que había un paradigma de niñez distinto al actual. Era una institución cerrada, donde los niños pasaban casi el resto de su vida acá. Era otra cosa y con la Ley 13.298 esas cuestiones comenzaron a ser más flexibles. Hicieron varios cambios que llegaron a ser lo que somos hoy: que los nenes cuentan con su familia”. Además, Argüelles agregó que “simplemente se les da un contraturno escolar. El acompañamiento y la contención es el principal objetivo de la Casa del Niño, más allá que se les brinda desayuno, almuerzo, merienda y servicio de transporte. Tenemos esa suerte de poder conectar la familia con la escuela. Un vínculo con la escuela, el centro de salud y tenemos a los profesionales que los atienden”.

n El funcionamiento

En la actualidad la Casa del Niño cuenta con una matrícula de 140 niños y niñas de entre 3 y 13 años. Allí, no solo realizan actividades pedagógicas sino que también reciben Educación Física y Educación Artística y varias actividades optativas que van cambiando o rotando de acuerdo a los intereses de los chicos. La idea es poder articular con otras instituciones y tener mayor variedad de opciones.

“Por turno tenemos entre 60 y 70 chicos, una matrícula elevada, entre 3 y 13 años. El jardín no está la jornada completa. Salen del jardincito, vienen a comer acá y lo llevamos al Centro Educativo o a la casa; están una hora todos los días ya que no tenemos las instalaciones y el espacio preparado. Para los chicos en escolaridad como es una modalidad de contraturno la idea es fomentar un espacio que sea “recreativo”. Se pueden fijar algunos contenidos del colegio, pero prácticos. Por ejemplo, aplicar las matemáticas desde ir a comprar algo para algún proyecto o que manejen sus cuentas; en todo lo cotidiano que lo puedan aplicar y defenderse”, remarcó la Licenciada sobre cómo es el trabajo diario el cual asisten 6 horas. También agregó que lo principal es generar un espacio de contención. “Sabemos que muchas familias atraviesan alguna problemática complicada y eso se refleja en los nenes. Por eso, el contacto con la familia es todo el tiempo”.

n Trabajo en equipo

Son tres las personas que integran el equipo directivo, que trabaja junto al resto del personal que se ensambla para que todo funcione bien. También hay tres docentes por cada turno los cuales están divididos en 1º y 2º, 3º y 4º y 5º y 6º. Sumado a ellos el plantel de cocina y limpieza, como así una docente encargada de la ludoteca. “Ese lugar es un lugar de ellos para jugar y donde surgen un montón de cosas. Además, hay dos maestras de plástica (vienen días puntuales) y otros talleres que van surgiendo de acuerdo al pedido de los chicos más allá que plástica y gimnasia tienen todos los grupos. Después las otras actividades podemos ir articulándolas con la Escuela de Estética y CEF Nº 18. Los más chiquitos van a natación todos los viernes por una cuestión que en el verano funciona la colonia en la institución. También tienen una psicopedagoga que es la encargada de hacer un seguimiento más puntual”, expresó Argüelles sobre las diferentes actividades que realizan en la Casa del Niño donde se remarca que es el viernes el día elegido para tomarlo como “recreativo”.

n Acercarse

Son muchas las cuestiones por la que los niños se acercan a la institución. “Muchos vienen porque un compañerito de la escuela lo hace y les cuenta, otros se acercan a preguntar en qué consiste y algunos vienen por una cuestión meramente asistencial. Hay padres que les conviene porque tienen que ir a trabajar y no tienen con quien dejar el nene. Los dejan acá, nosotros lo llevamos y ellos a las 17 lo retiran de la escuela. Todo por una cuestión más organizativa”, remarcó la coordinadora quien agregó algo que muchos aún siguen haciendo mención.

“Quedó para muchos la palabra del “hogar” y por eso es un desafío desarraigarla. No es un hogar, fue antes un hogar. Todos tienen su grupo familiar o un acompañamiento de un familiar cercano. Bajo ningún aspecto es algo impuesto. Acá hay camadas que han venido con 3 años al jardín y se han ido a los 13 años”.

n Proyectos

Son muchas las ideas y proyectos que surgen desde el equipo docente. Pero entre las más recientes surgió plantear un proyecto institucional que nos convoque a todos a trabajar en equipo.

“La idea es remodelar el patio ya que es un lugar que nosotros utilizamos tanto en verano como en invierno. Nos empezamos a dar cuenta que no había pasto, estaba triste y que se podían hacer un montón de cuestiones. Ponerle más colores y juegos. Es el desafío que tenemos; llegar al 1 de noviembre con el patio remodelado. La idea es hacer el “acto de Fin de Año” (30 de noviembre) compartir con los padres y la familia ese espacio”, finalizó Marilina Argüelles quien además se refirió a una actividad que vienen realizando los chicos con los docentes.

En una propuesta de Ana Paula Motrel, encargada de Medio Ambiente y en conjunto con los docentes, los chicos se acercan al Parque a alimentar a los gansos. Han estudiado el comportamiento de los animales y de forma organizada van a verlos tomando así tareas y responsabilidades.