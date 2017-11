“El 40 por ciento será asignado a obras de infraestructura”

Para el Presupuesto 2018 el Ejecutivo bonaerense modificó el tipo de distribución del Fondo Educativo, adoptando la variable del CUD (Coeficiente Único de Distribución) que se usa actualmente para la Coparticipación, en reemplazo de la actual, que tiene en cuenta la matrícula, cantidad de establecimientos y otras similares. Y en este marco el intendente Miguel Fernández habló ayer sobre cómo afectará esta modificación en las partidas de dinero destinado a dicho fondo y señaló que “tal como está redactada la ley, los municipios del interior van a tener que asignar un 40% del fondo a obras de infraestructura”.

Con esto, el jefe comunal destacó que la modificación puede llegar a complicar la estructura de gastos de ciertas áreas del ámbito de la educación, entre ellas la de los jardines maternales, que a nivel local cuenta con una matrícula de 650 alumnos, un importante plantel docente y siete sedes.

n Cambios

Respecto a las modificaciones introducidas en el destino de los recursos del Fondo Educativo, Fernández sostuvo que “por como quedó redactada la ley de presupuesto de la provincia, los municipios del interior van a tener que asignar el 40 por ciento del Fondo Educativo a obras de infraestructura del área educativa”. “Es un cambio importante porque nosotros veníamos destinando una buena cantidad de recursos económicos a obras. Y esto es una masa de dinero más importante todavía”, dijo.

Y Fernández agregó que “quizás se haya hecho un análisis general, no tan particular de cada municipio. Porque hay algunos lugares, principalmente en el Conurbano, donde esa relación de asignación de recursos para obras de infraestructura es del 50% y 50%, y no del 60% y el 40%, como en el interior. Porque en esos lugares existe una demanda de obras de infraestructura escolar más importante”.

n Complicaciones

Por otra parte el mandatario manifestó: “Así salió la ley y nosotros por supuesto que la vamos a cumplir”.

Pero agregó: “El problema que se nos va a presentar eventualmente es que nosotros tenemos una estructura de gastos en el área de educación conformada fundamentalmente por el tema de los jardines maternales, con 650 chicos de matrícula, una enorme cantidad de docentes, siete sedes y con algunas obras de infraestructura que hay que hacer en al menos dos jardines, uno en 30 de Agosto, en el que hay que hacer alguna intervención, y otro en Trenque Lauquen”.

Sin embargo Fernández sostuvo que “con ingenio la cuestión se va a resolver”. “Vamos a ver de qué manera podemos reacomodar el presupuesto educativo de la Municipalidad para poder cumplir con la ley y, por otro lado, seguir manteniendo la calidad y cantidad de servicios que damos”, remarcó.