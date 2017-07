El 2018 no tendrá a Sarmiento en cancha

Se acabó la historia futbolera de Sarmiento en Trenque Lauquen. A partir del 2018 no habrá ningún equipo bajo el nombre del Club. Esto fue confirmado por la presidenta de la institución Silvia Reyes y por el presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Marcelo Cortés.

Silvia Reyes entregó el miércoles por la tarde en la sede liguista la desafiliación oficial del Club a la LTF situación que va a ocurrir el 1º de enero del 2018. Reyes insistió ayer en diálogo con La Opinión: “Vamos a dejar el camino libre a los jugadores para que se sumen a cualquier equipo, Nosotros no podemos solventar los gastos que genera el fútbol”.

Por su parte Marcelo Cortés dio algunos datos que quedaron en limpio tras la reunión realizada en la noche del miércoles. “Sarmiento estará en la Liga hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir que a partir del 1º de enero los jugadores quedan libres. Esto lo dejó en claro en la nota que entregó la presidenta del Club donde se dice que deja en libertad de acción a los jugadores”. Asimismo comentó que desde la Sub Comisión de fútbol de Sarmiento se seguirá trabajando durante lo que resta del año y ya tendrían en carpeta un nuevo club que les de cobijo.

De esta manera se terminó este breve paso de Sarmiento por el fútbol, un deporte que en Trenque Lauquen no logra remontar y que a la mayoría de los clubes les genera muchos más gastos que ingresos. Solo en partidos importantes, como lo suelen ser los del Torneo del Interior, se pueden ver canchas repletas de espectadores.