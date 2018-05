El 13 de junio se vota el Presupuesto Participativo Joven

Así lo informó la Responsable de la Oficina de la Juventud, Marta Bathis, quien destacó la participación de los jóvenes y la calidad de proyectos elaborados. Casi 5 mil chicos de entre 12 y 18 años votarán por primera vez por la asignación de 1,4 millón de pesos del Presupuesto Municipal.

Bathis explicó que la votación se realizará en los edificios de algunas escuelas del distrito con padrón propio, el que se utiliza para el sistema de elección en los Centros de Estudiantes. Estarán habilitados para hacerlo 4883 chicos de entre 12 y 18 años de las escuelas secundarias públicas y privadas, CPT y Agropecuarias, todas de la modalidad secundaria.

Al respecto Bathis señaló: “Este año se retoma la propuesta que se había comenzado a trabajar el año anterior, que se interrumpió porque era fin de año y los chicos estaban con muchas actividades. Este año nuestro gran aliado de este trabajo es Jefatura de Educación Distrital, la mayor parte de los chicos están en el sistema educativo formal. En abril pautamos un encuentro con los inspectores para conformar el cronograma, difundir entre las escuelas, y demás”.

Explicó: “El año pasado se trabajó sobre la detección de problemáticas, y había una serie de proyectos. Cabe destacar que se trabajó en grupo, de diferentes colegios y chicos, coincidieron en un tema, remarcamos que no es una competencia entre las escuelas, sino que son proyectos impulsados desde los jóvenes. Retomamos, hicimos una mesa técnica acá en Trenque Lauquen, en 30 de Agosto y en Berutti. Aquí se llevó a cabo una asamblea en la Escuela Secundaria N° 8, acompañados por Adriana Arias, Adhemar Enrietti, Cristian Rabasa, Celina polenta, quienes fueron a propósito de las problemáticas que habían surgido, medio ambiente, espacios públicos, proyectos productivos, obras, etc.”.

Bathis explicó que: “Los chicos en un mano a mano con los funcionarios pudieron despejar muchas dudas. Esta semana estuvimos en 30 de agosto y Berutti, ellos vienen muy avanzados en las ideas que tenían”.

Se puso un plazo de recepción de los proyectos para hacer llegar a Jefatura Distrital o al Área de juventud, los proyectos definitivos.

En relación a la votación de los proyectos, explicó que “luego cada uno realizaría su propia campaña dando a conocer sus proyectos. Luego se hará una jornada de votación en cada escuela, con una junta electoral armada, compuesta por alumnos, profesores, tutores, etc., acompañando las mesas del proceso electoral”.

Pueden votar chicos de 12 a 19 años. Se realizará el 13 de junio en Trenque Lauquen, 30 de Agosto y Berutti aún no tiene fecha de votación, pero se realizará antes de vacaciones de invierno”.

En Trenque Lauquen los proyectos son:

• Playón Comunitario y Deportivo.

• Huerta Comunitaria y Cooperativa.

• Rampas y veredas en la escuela.

• Espacio de Difusión de información.

• Juegos Integrados en plazas y Parques.

En Treinta de Agosto:

• Construcción de Garitas en el Acceso a Ruta33

• Mejoras en el Parque

• Recarga de Agua y conexión wifi

• Construcción de canchitas y quinchos en el acceso Padre Dutra.

En Berutti:

• Sala de Computación con contenido tecnológico y equipamiento audiovisual para el Instituto Padre Castellaro.