Edificios: ¿por qué muchos proyectos no se terminan y algunos tardan en comenzar?

Hace años que en Trenque Lauquen ha dejado de ser una novedad la aparición de emprendimientos edilicios de importancia que han ganado altura cambiando radicalmente la fisonomía de las principales avenidas.

No obstante, en el último tiempo ha llamado la atención que muchas de las obras comenzadas tardan en terminarse. Asimismo, hay muchos proyectos programados que tampoco tienen su inicio por más que el mismo cuente con los planos aprobados y con el terreno disponible para empezar a cimentar.

Según corredores inmobiliarios de Trenque Lauquen son varios los factores que influyen para que se de esta situación. En primer lugar, el nuevo proceso económico impuesto por el gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri ha generado cautela y ha frenado la actividad hasta que el panorama económico se estabilice.

n Varios factores

En algunos casos, el aumento del índice de la construcción ha repercutido en la cuota de quienes invierten “al pozo” y no han podido continuar afrontándola. En otros, el edificio corresponde a la iniciativa de una sola persona que lo realiza respetando ciertos plazos de acuerdo a lo que le permite su economía.

También se ha señalado que esta situación no es para nada inusual y que, por una u otra razón, siempre ha ocurrido sea cual sea la etapa económica que se viva. Los consultados señalaron que, más allá de este momento de incertidumbre, hay expectativa en el mercado de que la economía remonte para el año que viene y que son muchos los proyectos (alrededor de cinco) que comenzarán a concretarse prontamente.

n Aumento y complicación

En este marco, el martillero local Fabián Mina brindó su visión al respecto: “Esta situación se da por varios factores –dijo-. Uno de ellos puede ser que cuando se pactó la construcción ‘al pozo’ se puso un valor estimado, luego cambió el índice de la construcción, éste ha aumentado y eso ha repercutido en las personas que han comprado porque las cuotas también les han subido. Y cuando hay un atraso importante de varias personas a las que les pasa lo mismo el constructor lo que hace es parar la obra hasta que se junte el dinero necesario y se pueda avanzar. Entonces, opta por dejar la gente necesaria en la obra para que desarrolle las tareas básicas como puede ser un sereno y alguno más”, comentó.

En el mismo sentido, Mina señaló que “cuando se da esta situación, todos los gastos repercuten en el que compró. Aumenta el índice de la construcción, cambia el tipo de cambio, aumenta la cuota y mucha gente no puede pagar. Un mes lo banca, otro también pero cuando ya no puede afrontar la cuota la situación se frena. Entonces, la constructora espera mientras la gente se acomoda a esta reestructuración económica”.

n Falta de venta

Consultado sobre aquellos edificios que aún no han arrancado, Mina comentó: “En esos casos, muchas veces ocurre que el constructor va a hacer un edificio de 20 departamentos pero recién puede comenzarlo cuando vende un determinado porcentaje de esos inmuebles que, se sabe, se realizan con la plata de la gente que decide invertir. Muchas veces ocurre que no llegan a vender lo necesario y no le dan los números para empezar, tienen vendidos 10 y necesitan vender, como mínimo, 14. Y al no haber oferentes se paraliza la obra”, comentó.

Por último, señaló que “hay gente para la cual realizar una compra al pozo es una posibilidad de inversión pero quizás esa idea hoy se pueda complicar. Ese es un panorama que yo puedo dar desde mi punto de vista. Sé de casos puntuales en los que han demolido una casa en un terreno prometiéndole dos departamentos a quien era dueño de ese espacio y hoy no ha comenzado la obra. La incertidumbre va a estar hasta que se estabilice todo. Pienso que en unos seis meses se va a poder ver una reactivación en este sentido”, aventuró.

n Cambio de gestión

Por su parte, el corredor público Marcelo Moita también brindó su punto de vista sobre este tema: “Hay que tener en cuenta que se está transitando un año de cambio. La proyección de los edificios de altura esperó los resultados de las elecciones presidenciales que han sido muy importantes porque han traído cambios de reglas de juego como se esperaba que ocurriera. Eso hizo que muchos decidieran esperar para llevar a cabo la concreción o el inicio de un proyecto nuevo”, comentó antes de señalar que “personalmente yo no diría que hoy no hay iniciativa privada. Por el contrario, en Trenque Lauquen hay una proyección de varios edificios que se iniciarán prontamente que ya con planos aprobados y con proyecciones de venta a 12, 18 y 24 meses. Por otro lado, aquellos que estaban por terminarse se van a terminar porque Trenque Lauquen tiene un punto de atracción de 250 km a la redonda, eso hace que la economía se mueva y pienso que, de a poco, se va a mover aún más. Las medidas del nuevo gobierno quizás fueron bruscas pero de a poco tengo fe de que se va a generar movimiento. Esa es mi interpretación y lo que vivo día a día”.

Por último, Moita reiteró: “Hoy debe haber entre 5 y 6 proyectos aprobados para arrancar. No quiero decir que está todo bien pero las expectativas eran de cambio y se están dando. Hay expectativa de la parte privada de que las cosas van a mejorar, eso es un hecho. Trenque Lauquen va a seguir creciendo, apuesta a ser una ciudad modelo y ojalá acompañemos a la parte administrativa actual para que pueda conseguir la obra de gas porque de esa manera vamos a tener el servicio tan importante que tuvimos parado tanto tiempo que ayuda a que se culminen edificios con todos los servicios además de casas que se han hecho a través de distintos proyectos”.

n Un freno

Por último, el martillero Martín Montejo explicó que “en algunos casos en el que la obra no se termina es porque se trata de una sola persona quien la lleva a cabo y el plazo de construcción es más largo debido a que lo va haciendo a medida que va acomodando plazas. El resto se ha frenado porque el mercado se abarrotó de inmuebles PH, existe un mercado que consume ese tipo de inmuebles porque es una propiedad más fácil de mantener y de alquilar. Generalmente los inmuebles chicos siempre han sido monedas de pago para saltar a un inmueble de mayor valor. Siempre hubo un mercado en el que la gente consumía, había posibilidades de invertir al pozo, comprando a 24 o a 36 meses. Eso ha ido quedándose porque la economía del país en general está media frenada eso hace que se paren todos esos proyectos que solamente crecen o avanzan con el aporte de capitales de gente que ha adquirido una unidad ‘al pozo’”, manifestó.