Eclipse se consagró campeón del Torneo Clausura

Una victoria muy festejada, todos sabemos que los clásicos son partidos especiales pero este en particular además tuvo el grato sabor de lograr el bicampeonato (anteriormente había ganado el Torneo Apertura).

Da toda la sensación que Eclipse va por todo, ahora enfocado en el último torneo de la temporada, el octogonal.

Desde que se implementó esta modalidad en nuestra liga de fútbol, solamente una vez un equipo ganó absolutamente todo. Fue Ingeniero White en el año 2010, dirigido por Rubén Darío Piaggio.

Lógicamente no será tarea sencilla pero demostró nuevamente el conjunto que dirige Ezequiel Crespo que va por camino correcto.

La otra cara de la moneda es Sportivo, con su derrota quedó afuera del último torneo del año.

A pesar que no dependía de sí mismo, un triunfo también lo hubiera dejado sin chances porque al ganar Sarmiento, no lo podía alcanzar.

Es cierto que nunca bajó los brazos el local pero también hay que decirlo jugó varios minutos con un hombre de más (11 contra 10) pero nunca pudo capitalizar esa superioridad numérica.

El aurinegro ya está pensando en el año 2019. No logró los puntos necesarios en la temporada y lo pagó muy caro.

A pesar de la intensa lluvia caída en los días previos, el terreno de juego de Sportivo estaba en aceptables condiciones. El que no estuvo a la altura de las circunstancias fue el juez Norberto Britos de Gral. Pico, que dejó algunas dudas en varios fallos.

Apenas comenzado el encuentro tuvo la gran chance el pulpo para ponerse en ventaja, llegó el centro y Fernández en inmejorable posición para definir, remató débil a las manos de Gatusso.

No tardó en llegar la respuesta visitante, Garrote de media distancia exigió a Páez que respondió bien rechazando el balón con los puños.

Había más de la maquinita, remate de Martínez, brazo extendido de Puebla, es cierto que no tuvo intención de desviarla pero la pelota iba al arco, penal. Lo protestó todo Sportivo, Garrote frente a la pelota, increíblemente la picó (al mejor estilo del Uruguayo Abreu) el disparo se fue sobre el horizontal, clarísima oportunidad malograda por el goleador y figura de Eclipse.

Sin lugar a dudas el clásico había arrancado de la mejor manera, con llegadas y chances de gol, por momentos se lo veía mejor a Sportivo pero empezaron a transcurrir los minutos y aparecía el juego aplomado del campeón.

Falcón se llevó una pelota con convicción por izquierda, Puebla desacomodado le cometió una clara infracción, era amarilla y expulsión del defensor aurinegro que ya estaba amonestado.

Pero el juez, no solo cobró al revés sino que amonestó al delantero de Eclipse que protestó la falta no cobrada.

Se jugaba en un marco de equilibrio, violento remate de Arévalo desviado. Era de ida y vuelta, tras un centro de Cestassi, cabeceó Aicardi apenas afuera.

Aparecían las fricciones, se peleaba cada pelota en la mitad de la cancha como si fuera la última. Las tarjetas amarillas estaban a la orden del día.

Buen tiro libre de Garrote que pasó muy cerca, necesitaba redimirse lo antes posible el goleador después del penal errado.

Infracción de Falcón, otra amonestación y roja para el jugador de Eclipse. Parecía se le iba a complicar más de la cuenta el compromiso al puntero del certamen.

Dura infracción de Aicarde, el defensor local estaba amonestado, daba toda la sensación que también se iba a las duchas antes de tiempo, pero el árbitro le perdonó la vida y dijo aquí no pasó nada, antes los reclamos de la gente de Eclipse.

Nuevamente Garrote en acción, volvió a inquietar al arquero Páez que estaba atento.

Comenzó el segundo período y se jugaba con la misma intensidad del primero, los dos pugnaban por la victoria pero el gol no llegaba.

Había aproximaciones a los arcos, remates de media distancia como el de Joaquín Paéz, respondía la visita por intermedio de Giménez.

Se lo veía más ambicioso a Eclipse, que tenía un hombre de menos pero no se notaba. Un par de remates más de Giménez, el ultimo un tiro libre que se fue apenas alto. El disparo de Martínez pegó providencialmente en Aicarde.

Parecía llegaba el gol visitante en cualquier momento, dudas en la última línea local. Aicarde, que le dejaba su lugar a Noda.

Centro de Garrote, cabezazo de Martínez desviado. Avivada de Giménez, la movió rápido en un tiro libre para Garrote, que se internó en el área y definió con muchísima categoría. Remate cruzado junto a un palo, inatajable, 1 a 0.

Los nervios invadieron a varios jugadores locales, se adelantó unos metros en el terreno el aurinegro. Remate de Salazar desviado, el apuro de Sportivo le hacía perder precisión. Aplicó un golpe Rodrigo Cano, roja, los dos con diez ahora.

Los técnicos introducían variantes en los dos conjuntos, pero parecía que las cartas ya estaban echadas. Transcurrían los minutos, los simpatizantes de la Maquinita festejaban, llegaba el gol de Atlético frente a Ingeniero. Todo a pedir de Eclipse.

Remató Avalos, le picó mal a Gatusso pero alcanzó a desviar la trayectoria de la pelota. Tuvo la igualdad Parra que había reemplazado a Fernández pero cabeceó de manera defectuosa.

Piernas fuertes, amontonamiento, tumulto generalizado, algún manotazo y dos expulsiones más, Avalos y Garrote.

Llegó el final, interminables festejos del visitante dentro y fuera de la cancha. Eclipse en un año extraordinario volvía a ganar un torneo.

La alegría, los cantos y la euforia se trasladaba a la sede social de la calle Moreno. No era para menos.

La tristeza de los jugadores de Sportivo, algunos se retiraron con lágrimas en los ojos, recibieron el aplauso de su parcialidad a pesar de la derrota.

Fuente Actualidad