Duros cruces entre oficialistas y opositores por el bloqueo a toma de deuda en PBA

Ministros, intendentes y legisladores del oficialismo bonaerense mantuvieron hoy duros cruces con representantes de la oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio, luego de que el la oposición se negara a tratar el proyecto de financiamiento que remitió el Ejecutivo, que contempla permisos de nuevo endeudamiento por USD 500 millones y $ 28 mil millones.

Las críticas mutuas, que comenzaron ayer cuando se supo que los proyecto no podrían tratarse, se profundizaron hoy, con acusaciones por parte del oficialismo de “irresponsabilidad” a la oposición y de por “bloquear” fondos para “combatir la pandemia” y de “bajeza” por “intentar usar” el coronavirus “para evitar controles” de Juntos por el Cambio al Frente de Todos.

El proyecto, que viene discutiéndose fuera del recinto hace varias semanas, supone un grado de acuerdo entre ambos sectores, ya que para la toma de nuevo endeudamiento es necesario el voto de dos tercios de los legisladores presentes en una sesión, número al que no puede acceder el oficialismo, sobre todo en la cámara de Senadores, donde la mayoría es de la oposición.

Uno de los más enfáticos en la crítica fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. “Legisladores de JxC, ¡sean responsables! Dejen de asfixiar a la Provincia. Necesitamos financiamiento para hacer obra pública, saldar las deudas de Vidal y seguir asistiendo a los distritos. No se puede poner en juego la vida de los bonaerenses por buscar un puñado de votos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Del otro lado, el bloque de Senadores de JpC firmó un documento titulado “No hay peor bajeza que utilizar la pandemia para evitar el control de los recursos públicos”, en el dijeron que “simplemente queremos saber cómo y en qué se van a utilizar” los dineros que se obtengan “con la precisión y seriedad que requiere la utilización de los recursos públicos, más cuando son cifras tan importantes”.

La ministra de Gobierno, Teresa García, introdujo una variante en la argumentación oficialista al apuntar a María Eugenia Vidal. “No es casualidad que días antes la exgobernadora haya tenido una videoconferencia con dirigentes y en el día de ayer no se haya votado la ley”, consideró García. “Es la segunda vez que pasa, no me quiero exceder en los términos, pero hubo una orden de no votar”, dijo.

El presidente del bloque de Senadores de JpC, Roberto Costa, dijo por su parte que “es muy difícil acompañar un endeudamiento sin saber a ciencia cierta en qué se van a usar esos fondo”. La Provincia no tiene urgencias porque la Nación la ha asistido con más de 100 mil millones de pesos, por lo que no entendemos ni la urgencia, ni la desprolijidad. Queremos que las cosas se hagan bien”, sostuvo Costa.

Para el ministro de Hacienda, Pablo López, la postura de la oposición “se entiende en función de obstruir la gobernabilidad”. López insistió en que “No estamos pidiendo nada descabellado, son montos razonables y no se entiende más que por el oportunismo o tratar de sacar un rédito político”, amplió en declaraciones a Radio Provincia.

Entre los intendentes que reclamaron la aprobación de la norma, se cuentan Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Juan Ustarroz (Mercedes), Mayra Mendoza (Quilmes). También se expresaron en las redes sociales los jefes comunales de Punta Indio, Nicolás Mantegazza, de Berazategui, Juan José Mussi, de Luján Leo Boto, entre varios otros. (DIB) AL