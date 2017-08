Dura situación para la Comisaría de la Mujer del distrito de Rivadavia

Pasadas las 23 del jueves, un llamado de bomberos daba cuenta de un principio de incendio en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Rivadavia. Y Master FM 102.1 habló con la subcomisaria Sandra De San Fernando, quien comento: “Luego del hecho nos trasladamos provisoriamente a la dependencia Distrital esperando solucionar todo en el trascurso del día viernes y reanudar nuestra actividad allí…”.

¿Qué sucedió? “Fehacientemente no saben, porque cuando se dio cuenta la oficial de servicio que estaba en su oficina, siente ruido, se acerca a la cocina y encuentra las llamas, es el sector de depósito del lugar y aún desconocemos como se produjo”, dijo De San Fernando, agregando que “allí había papeles de archivos, computadoras fuera de uso y dos computadoras que hace poco menos de un mes fueron entregadas por el Ministerio de Seguridad y que aún no habían sido utilizadas”, y que “no quedó nada y se cree que pudo haber sido un cortocircuito”.

También se supo que “no había archivos de causas puntualmente, pero sí elevaciones de causas, libros diarios, de guardia, (elementos que) también son muy importantes porque es el reflejo de lo que pasa en la Comisaría, aunque en realidad las denuncias no se perdieron”, según asegura la autoridad.

Más pérdidas

“Tenemos un roperito pero por suerte no fue mucho lo que tenemos que lamentar, pasa que también tenemos muchos materiales como cartones, goma espuma, pinturas, cosas que utilizamos para trabajar, lo importante es que no tenemos que lamentar más que daños materiales, pero el susto fue grande”, señalo De San Fernando.

En cuanto a las necesidades más urgentes del día después, fueron reanudar el servicio eléctrico, el techo y poner en actividad la Comisaría, destacándose que lo que se quemó son papeles nada más, y se deberá esperar lo que dice el perito y reanudar el trabajo.