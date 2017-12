Dura carta de Marta Escobar al Intendente

Marta Escobar, quien hace más de un año fue destituida del cargo de consejera y presidente del Consejo Escolar y aún está esperando una resolución al caso iniciado en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia a partir de la presentación de un recurso de amparo publicó una dura carta dirigida al intendente municipal, Miguel Fernández en su página de Facebook.

En la misma la vecina responsabiliza en parte al jefe comunal de la situación que le tocó atravesar tras su destitución y le reprocha la falta de apoyo.

La nota dice textualmente: “No hace mucho lo consideraba un amigo político, entonces lo llamaba Miguel con más confianza, pero usted me hizo entender que no era así en este transcurso del año, así que lo nombro con más protocolo.

Igualmente le quiero desear unas buenas fiestas y espero que al brindar lo pueda hacer con su conciencia tranquila. Quiero decirle que yo no he pasado un buen año y en gran parte se lo debo a usted por seguirlo y ser parte del grupo que integró la lista de candidatos en la cual usted salió elegido Intendente. Digo esto porque lo seguí convencida de que si alguna vez lo necesitaba usted iba a estar para ayudarme, cosa que no sucedió.

Por mi parte hice todo lo posible para que se sintiera orgulloso de la persona que lo acompañó en las elecciones pasadas pero lo hice por poco tiempo gracias a personas ‘compañeras’ que con prepotencia no me dejaron hacer nada más. Sacándome del medio. He pasado un mal año, lleno de frustraciones. Si usted hubiese querido podría haberme facilitado muchos asuntos y en este momento no estaría envuelta en esta situación tan penosa.

Todavía recuerdo cada una de sus palabras en cada reunión que tuvimos y también llevo en mi memoria las angustias que pasé cuando me daba cuenta que me había mentido.

Pero no importa igual le voy a desear un buen año 2018 y le voy a comentar algo, nosotros, los del interior creemos en la dignidad y en la palabra de las personas con las cuales tratamos. Cuestión que usted capaz que no sabe porque no es de nuestros pagos. Felicidades Señor”.

n Pedido de ayuda

Cabe recordar que hace un tiempo la vecina también eligió su página de Facebook para pedir ayuda para poder conseguir trabajo ya que atraviesa un panorama económico difícil y su situación se agravó tras la destitución. En dicha nota señalaba “….apelo a las personas que me conocen a que me digan si saben de algún trabajo porque mi situación económica no es la mejor en este momento. Tengo 48 años, lo que ya hace que sea difícil conseguir un empleo y más en esta ciudad donde no abundan las posibilidades. Aparte de esto las personas que tenían que haberme defendido públicamente no lo han hecho, situación que ha generado más intrigas hacia mi persona”.