Duhalde criticó a Vidal: “No tiene el ADN para gobernar la provincia”

“María Eugenia es la mejor dirigente que ha surgido en los últimos 10 años, pero para la acción política, no para gobernar”, sostuvo Duhalde en declaraciones a FM La Patriada. “Ella tiene serias dificultades porque está llena de gente de Capital Federal que no conoce la provincia, y no tiene el ADN que tiene que tener, vinculado al desarrollo productivo”, consideró.

Y en ese sentido, ejemplificó: “Me viene a ver Carbap, y me dice que todavía no los ha atendido la gobernadora. Nosotros tenemos que estar encima de las entidades agropecuarias e industriales”.

El expresidente cuestionó además el rumbo del Gobierno nacional al advertir que “la situación es muy crítica sin dudas”. Y agregó: “Yo no puedo criticar al Gobierno porque llamó al FMI, lo que no estoy de acuerdo es aceptar los condicionamientos si eso significa mayor ajuste, porque el país no puede ajustarse más”.

En ese sentido, sostuvo que en Cambiemos “no hay un ADN vinculado con el desarrollo productivo, sino que estamos ante un Gobierno que se dedica al negocio financiero”.

En tanto, en declaraciones a Radio Provincia consideró que “el peronismo tiene chances el año que viene” en las elecciones y reiteró que el economista Roberto Lavagna “es el hombre indicado” para competir en las elecciones presidenciales de 2019 porque “no es de la grieta”. “Es lo que necesitamos, gente capaz, con firmeza. Podemos armar algo en torno a él”, finalizó. (DIB) MCH