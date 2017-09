Dos que van por los 21k del Buenos Aires

En Buenos Aires se correrá el domingo por la mañana una nueva edición del Medio Maratón más importante y convocante de Sudamérica. Se esperan más de 24 mil atletas de todo el mundo para una prueba pedestre de altísimo nivel que contará con los mejores corredores del momento. Allí habrá un numeroso grupo de atletas trenquelauquenses y entre ellos dos que tienen la oportunidad de largar con el grupo de elite: se trata del profesor Marcos Gómez Kistner y Pamela Araneo, dos de nuestros mejores exponentes en pruebas de calle. Ambos dialogaron con La Opinión en la mañana del miércoles. Si hicieron un hueco en su rutina de entrenamiento y corriendo llegaron a la redacción del diario. Los dos saben lo que significa correr un Medio Maratón (21,097 kilómetros) y por lo tanto irán a buscar la mejor marca posible. Ambos cuentan como mejores registros realizados en La Pampa. Ahora deberán soportar los repechos que tiene Buenos Aires pero tendrán a su favor la gran cantidad de atletas de alto nivel. No es causalidad que Gómez Kistner y Araneo tengan la posibilidad de largar con el grupo de elite. Se han ganado ese lugar gracias a sus actuaciones. Además, en una carera tan numerosa como esta, donde el cupo de inscripción se cerró en 24.000 almas, largar adelante significa un plus extra.

n Los atletas

Marcos Gómez Kistner divide sus días en la tarea de profesor, entrenando a varios atletas locales, y entrenando a su propio cuerpo. Ahora está bajo las órdenes de Jorge Basiricó y éste es el primer gran desafío. Fiel a su estilo, dejó una enseñanza para todos “en esta última semana el trabajo fuerte ya lo hicimos el martes. Ahora hay que cuidar los pequeños detalles, como descansar bien y alimentarse. Hay que estar muy atento a estos detalles”. Sobre su doble tarea dijo “siempre tanto de estar en los dos papeles y mientras se pueda le voy a dedicar mi tiempo a entrenar a la mañana y por la tarde estar con los chicos”.

Su mejor marca en el Medio Maratón es de 1h14’50” en Santa Rosa “sería bueno bajar es marca. Hay un muy lindo nivel y sería bueno agarrar un pelotón que me pueda llevar y buscar una mejor marca”.

Por su parte Pamela Araneo viene de realizar una gran carrera en Buenos Aires en la distancia de 15 kilómetros terminando en el grupo de las diez primeras. Este sin dudas ha silo el año de Araneo, quien comenzó la temporada ganando el Maratón de Reyes. “Entrené bien y ahora estamos con los últimos detalles. Me costó recuperarme después de los 15k porque los sufrí bastante ya que es duro correr en Buenos Aires”. Su mejor marca en los 21k fue lograda en Santa Rosa, con 1h21’54” y también va por mejorar ese registro. Sostuvo que deberá buscar una estrategia distinta y tener una salida más lenta “tengo que que salir más despacio porque tengo el impulso de las carreras cortas de salir rápido y eso todavía me cuesta manejarlo. En los 15k salí rápido y a los 10 kilómetros lo empecé a sentir”.

Tras la carrera en Buenos Aires, Araneo se centrará en distancias cortas para llegar bien preparada a Reyes. Los chicos estarán viajando el sábado por la mañana con el fin de retirar los kits a la tarde. El pronóstico no es bueno para el domingo por la mañana ya que anuncian lluvias “será igual para todos” sentenció Gómez Kistner.