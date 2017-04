Dos proyectos buscan una prohibición total del 2,4-D

El de hoy es el último día en el que estará vigente la restricción del uso de los herbicidas 2,4-D y 2,4-DB en nuestro distrito. Y entre los bloques del Concejo Deliberante hay distintas líneas de pensamiento en torno a lo que esperan, buscan o perciben de cara al futuro del uso y transporte de estos productos, aunque parece perfilarse un camino hacia la prohibición total, al menos de las formas volátiles, en el partido a partir de las posturas de no sólo algunos ediles sino también del Ejecutivo.

Cabe recordar que a principios de octubre los concejales convirtieron en ordenanza las restricciones para los agroquímicos en cuestión. Y lo hicieron por unanimidad, aceptando una propuesta que había elevado el Consejo Asesor de Ambiente y Agroquímicos.

En su momento se marcó que el Consejo Asesor consensuó una propuesta con dos objetivos: tomar tiempo para analizar en mayor profundidad la problemática y bajar el grado de virulencia que se había generado entre las partes involucradas. Así se propuso al Concejo Deliberante restringir el uso de los mencionados herbicidas hasta el 31 de marzo de 2017 y designar a la Secretaría de Medio Ambiente Municipal como el órgano de contralor para que esta medida se cumpla. En tanto, los ediles resolvieron rápidamente incorporar esta propuesta para su tratamiento y convertirla en ordenanza sobre tablas.

Así, tras un acalorado debate, estos meses sirvieron para que se puedan analizar con más tranquilidad diversas cuestiones y el intendente Miguel Fernández ha pedido que desde el Ejecutivo se solicite al HCD la mencionada prohibición, algo en lo que el Municipio ya se puso manos a la obra.

"De difícil manejo"

La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ana Paula Motrel, habló de la iniciativa comunal y remarcó que “el énfasis está puesto en el medioambiente y la salud de la población”. “Creemos que es un producto de difícil manejo y vemos que se ha prohibido en varias provincias. Los mismos aplicadores dicen que es un producto difícil”, señala, agregando que hace unos meses (en octubre) se identificaron posibles derivas, y que se especula con que, “por las características que se presentaron en distintos puntos, habría habido rastros de una nube que anduvo volando, y además hubo denuncias de olor fuerte en varios lugares lejanos entre sí”. Mientras que huerteros e ingenieros agrónomos consultados sostuvieron que ciertos casos podrían tratarse de rastros de 2,4-D. Así como también Motrel dijo que “hay alternativas para los mismos resultados en la producción”.

Además la funcionaria destacó que hay un pedido que data del mes de julio pasado, firmado por 1.588 vecinos, que fue dirigido al intendente y al presidente del HCD, Claudio Figal, solicitando la prohibición del 2,4-D.

Por otro lado, Motrel añadió que el químico en cuestión está prohibido en siete provincias y que en el territorio bonaerense, en diciembre pasado, el ministro de Agroindustria lo prohibió para épocas de altas temperaturas, restricción que regirá desde el 1º de octubre de 2017 a marzo de 2018.

En tanto, el propio intendente Fernández confirmó que ayer mismo el secretario general de Gobierno, Juan Simón Pérez, terminó de redactar un proyecto de ordenanza “para prohibir el 2,4-D en sus formas volátiles de manera permanente en el distrito”, el cual será elevado al HCD en los próximos días.

Otro proyecto

Por su lado, el concejal Federico Crowder (FpV) también había anunciado ya que su bloque va a presentar un proyecto para pedir la prohibición total del 2,4-D, marcándole a La Opinión que en este tiempo “no se demostró que no es volátil y no hace daño a la salud”. “No se hicieron estudios para refutar la prohibición. Se hizo hincapié en que el 2,4-D no se volatiliza pero el tema del efecto sobre la salud de las personas y las plantas no ha cambiado”, afirmó, adelantando que pedirán una modificación de la ordenanza ya aprobada para enfocarla hacia la prohibición total.

Mientras que respecto a la iniciativa del mismo calibre que impulsa el Municipio, Crowder dijo que “seria bien considerado un pedido de prohibición de parte del Ejecutivo”, aunque hizo algunas críticas apuntando que “está faltando control en el área de exclusión” y que “no se ha cumplido con la promesa de campaña de crear una policía ambiental, más allá que hay una persona para recibir denuncias pero que no está formada especialmente para eso”.

Un dictamen técnico

En tanto, el presidente de la bancada de Cambiemos, Alfredo Zambiasio, dijo que su bloque le da mucha importancia a las conclusiones que puedan llegar a surgir desde el Consejo Asesor de Ambiente. “Tenemos un problema metodológico y es que el Consejo Asesor no se ha reunido en los últimos dos meses. Queremos un dictamen técnico en cuanto a qué aconsejan y en base a eso decidiremos. Desde el bloque llevamos 40 días atrás del tema pidiendo algún tipo de asesoramiento. El tema pasa por saber cómo fueron estos meses. Hay gente que dice que se respetó la restricción, y otros señalan que en octubre y noviembre se detectaron plantaciones afectadas. Queremos que nos digan qué han verificado ellos”, expuso.

Con todo esto, Zambiaso anticipó: “Si los aplicadores adoptan un comportamiento responsable posiblemente nos inclinemos por ver que se mantenga una política de equilibrio entre medioambiente y economía, pero si eso no pasa se podría buscar una prohibición total”.

Unificar criterios

Mientras que Jorge Jordán (Unidos por Trenque Lauquen) destacó que la postura de su bloque es la de buscar sustento científico y trabajo consensuado con instituciones relacionadas a la temática, no sólo locales sino también de la región, considerando como algo urgente una unificación de criterios. “No puede ser que cada distrito tenga su norma. Que uno aplique y otro no. Que uno prohíba y el otro venda. Hace falta un compromiso de Nación y de Provincia que aglomere una política en cuanto a uso y transporte de agroquímicos. Se tiene que unificar un criterio nacional para que haya coherencia en un tema tan sensible como lo es la salud de la gente”, esgrimió.

Y para cerrar el edil resaltó que “tiene que haber un compromiso fuerte del gobierno nacional con los legisladores y gobernadores en torno a una política de Estado que hoy no hay más allá del esfuerzo de algunos sectores”.