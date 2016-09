Dos noches de rock a beneficio de “Bauti”

La banda, formada para la ocasión con el fin de llevar a cabo esta loable iniciativa, estará integrada por los siguientes músicos: Juan Caracotche en piano, Orlando Moro en bajo, Fabricio Soria en la batería y Leandro Alonso en la guitarra. A ellos se sumará la participación de los cantantes locales Francisco Tiseira, Sergio barbas, Miguel Azpiroz, Francisco Russo y Rafael Aguilera.

Cabe señalar que ambas movidas fueron informadas oportunamente al padre de Bauti Caballero quien dio su visto bueno y se mostró agradecido por este gesto de los músicos locales.

n Sábado

Por otro lado, mañana a partir de las 23 se presentarán en el pub de la esquina de Tte. Gral. Uriburu y Villegas las bandas locales La Estructural y La Última Rock and Roll en un encuentro en el que desfilarán varios invitados.

Un dato para destacar es que La Última Rock and Roll se encuentra trabajando últimamente desde hace ya algunos meses con un nuevo batero, el músico Fabricio Soria, quien reemplaza a Merlín Azpiroz que no se encuentra viviendo en la ciudad. A partir de ahora, la banda integrada por los músicos Leandro Alonso, Francisco Russo, Gabriel Márquez y el ya citado Fabricio Soria, comienza una nueva etapa con todos sus integrantes residiendo en la ciudad. Sin duda, se vienen buenos tiempos para esta formación local.