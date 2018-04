Dos líderes en la categoría “A”

El Torneo Conrado Villegas disputó la cuarta fecha de la temporada y las canchas del Polideportivo “Poroto Abásolo” fueron escenario de partidos atractivos y cargados de muchos goles. El sábado fue el turno de la categoría “B” que desarrolló sus ocho partidos desde las 14. Hubo siete victorias y un solo empate, entre Poceros JP y Construcciones Ibáñez. Por su parte, la categoría “A” tuvo acción el domingo por la mañana y allí se dieron también siete victorias y un único empate. El Noble y Los Luceros vienen de cuatro victorias consecutivas y están en lo más alto de la tabla.

Resultados categoría “B”

El primer turno en las canchas del “Poli” tuvo interesantes partidos. Carnicería Pilu superó por 5 a 2 a Remis 23 sumando así su segundo triunfo en el torneo, mientras que Lago Rojo ganó su primer encuentro ante Aluminios Trenque Lauquen por 1 a 0. Repuestos lo de Pablo pudo sumar tres unidades al ganarle por 3 a 0 a Liv Agrozur quien sumó su segunda derrota y El Mate también logró su primera victoria por 2 a 0 ante Embragues Trenque Lauquen. Más tarde, fue el turno de los otros cuatro partidos para completar la jornada sabatina alrededor de las 15.45. Ferretería Barrio Norte venció por 3 a 2 a Alambrados Simón, quien aún no puede ganar en el torneo, y Construcciones Ibáñez empató por 2 a 2 con Poceros JP. Fue triunfo de Los Berutenses por 2 a 1 a Maxikiosco SB y Electroingeniería TL volvió a ganar por 3 a 1 ante Aluminios Pablos.

Resultados categoría “A”

A las 8.45 del domingo se ponían en marcha los partidos de la categoría “A”. Uocra volvió a ganar y lo hizo ante Mecánica LB por 4 a 3 y entre Marmolería Girard y AC Escapes fue empate por 2 a 2 quien éste último aún no ha podido ganar en estas fechas. Amunche Ripe sumó tres nuevas unidades más al superar por 4 a 2 a Aguadas la Unión, mientras que Baterías Ares sumó una nueva derrota al caer por 4 a 3 con Poceros Martino. Más tarde, se jugaron los últimos partidos donde Autoservicio Bicentenario superó por 2 a 1 a Zapateros, quien sigue sin ganar, y Juan Debernardi cosechó otro triunfo ante Agroservicios Pampeanos por 3 a 2. Para el cierre de la fecha, Los Luceros siguen prendidos en la punta al superar por 4 a 2 a Consecur y lo mismo hizo El Noble frente a La esquina de Ana por 4 a 1.

Próxima fecha

La quinta fecha continúa este fin de semana con los 16 partidos pautados entre los dos días. El sábado jugará la categoría “A” en lo horario habitual de las 14 con los siguientes encuentros:

Autoservicio Bicentenario vs. Los Luceros; Poceros Martino vs. Zapateros; Mecánica LB vs. Baterías Ares; UOCRA vs. Amunche Ripe. Desde las 15.45 será el turno de: Agroservicios Pampeanos vs. Aguadas La Unión; Marmolería Girard vs. La Esquina de Ana; El Noble vs. Juan Debernardi y Consucer vs. AC Escapes para cerrar la jornada sabatina.

El domingo, a partir de las 8.45, iniciará la fecha la categoría “B” con los siguientes partidos: Lago Rojo vs. Maxikiosco SB; Los Berutenses vs. Electroingenería TL; Embragues TL vs. Aluminios Trenque Lauquen y Repuestos lo de Pablo vs. Ferretería Barrio Norte. Más tarde será el turno de: Poceros JP vs. Liv Agrozur; Remis 23 vs. El Mate; Aluminios Pablo vs. Ibañez Construcciones y Alambrados Simón vs. Carnicería Pilu para finalizar la quinta fecha del Torneo Conrado Villegas.