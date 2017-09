Domingo con poco fútbol por la lluvia

El mal clima, que comenzó el sábado por la mañana, condicionó la actividad futbolística de la misma jornada y de ayer, ya que la lluvia y el frío no cesaron en ningún momento del fin de semana, tanto en nuestra ciudad como en la región, afectando esto a la LTF y ligas vecinas.

Primeramente la Liga Trenquelauquense de Fútbol suspendió la fecha del Fútbol Súper Senior que debía jugarse el sábado por la tarde. En tanto que luego la entidad madre del fútbol local canceló la décima fecha del Clausura del Senior. Se trataba de la anteúltima jornada de un campeonato que tiene como líder a Barrio Alegre, con muchas posibilidades de coronarse campeón, ya que le sacó una buena diferencia a sus perseguidores.

El “Celeste” es líder con 22 unidades y 8 partidos jugados, y con esos números ya se aseguró el primer puesto de la tabla de posiciones al finalizar el torneo. Ferro está segundo con 17 puntos pero ya no puede alcanzarlo porque tiene un partido más. Y el que sí puede llegar a igualarlo en lo más alto es Argentino, que tiene 16 puntos y 8 encuentros jugados, pero para que eso suceda Barrio Alegre debe perder los últimos dos partidos y el “Decano” ganarlos. Ante ese panorama habría un desempate. Pero por lo hecho a lo largo de todo el Clausura, parece difícil que Barrio Alegre no se quede con el título.

Sin final

Por otra parte, para ayer estaba previsto que se jugara la final de tercera división del Torneo Clausura de la LTF entre Barrio Alegre y Argentino, pero la entidad organizadora de este deporte a nivel local decidió reprogramar el partido.

El encuentro debía jugarse en cancha de Ferro con el arbitraje de Sergio Orosco, cuestiones que seguramente se mantendrán al margen del día que disponga la Liga para definir uno de los campeonatos que aún espera por su campeón.

Ligas vecinas

La Liga Cultural y Deportiva con asiento en Tres Lomas también decidió suspender toda la actividad oficial del fin de semana debido a las malas condiciones climáticas. Así la octava fecha del Torneo Clausura fue reprogramada para el próximo fin de semana, tanto en inferiores como en primera.

Con la misma suerte corrieron las ligas del Oeste y de General Villegas, que se vieron obligadas a suspender sus actividades programadas para ayer. A la Liga Villeguense le correspondía jugar la fecha 11 del Torneo Clausura.

En todos los casos, la fecha suspendida de ayer se pasó para el próximo fin de semana. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede a nivel local con al definición de tercera.