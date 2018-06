Dolor por el fallecimiento de un bebé de 10 meses

Se inició una causa caratulada como “Averiguación causal de muerte” con la intervención de la UFI 6 a cargo del Fiscal Fabio Arcomano y por eso fue convocado el Dr. Blanco, médico de policía para realizar la correspondiente autopsia.

Según datos extraoficiales a los cuales pudo acceder Master News, el bebé de 10 meses no tendría ningún signo de violencia en el exterior del cuerpo y el facultativo determinó que sus órganos internos estaban sanos por lo que la hipótesis de la llamada “muerte súbita” tomó más valor.

n Muerte súbita

El síndrome de muerte súbita del lactante se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de un año de edad. La autopsia no revela una causa explicable de la muerte. Se trata de una muerte muy temida por los padres, ya que no presenta síntomas, avisos ni tiene una explicación clara.

Pero aunque la causa de la muerte súbita del lactante se desconoce, en la actualidad, muchos médicos e investigadores creen que existen muchos factores implicados por ejemplo la capacidad poco desarrollada del bebé para despertar, así como la incapacidad del cuerpo del pequeño para detectar acumulación de dióxido de carbono en la sangre. El SMSL podría originarse como un fallo en el microdespertar ante un episodio de apnea prolongada, bradicardia o hipotensión, arritmias o situaciones externas que pueden llevar a la asfixia, es decir, que no hay respuesta a un estímulo de amenaza a la vida durante el sueño.

Esto sucede sobre todo entre los dos y cuatro meses, cuando el riesgo de muerte súbita del lactante es más elevado. El SMSL es infrecuente durante el primer mes de vida, después de los cuatro meses disminuye y a partir de los 12 meses se considera que el riesgo prácticamente ha desaparecido (luego, se habla de “muerte súbita del niño”).