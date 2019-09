Dólar en baja y un lunes de poco movimiento en los bancos trenquelauquenses

En el primer día de actividad tras los anuncios del Gobierno sobre una serie de medidas que involucran a ahorristas y la búsqueda de una mayor estabilidad cambiaria, ayer el dólar cayó cuatro pesos y perforó la barrera de los $60 luego de haber llegado a $64 durante la mañana. En tanto, en los bancos de Trenque Lauquen se vivió una jornada tranquila, al igual que en otros puntos del interior.

Se trataba de un día de mucha expectativa tras las medidas anunciadas por el Gobierno este domingo, que incluían un límite a la compra de dólares minorista (de 10 mil dólares por mes para personas), autorización del Banco Central para la transferencia de divisas al exterior y restricciones para las instituciones y empresas. Y el dólar cerró la jornada en baja. La divisa estadounidense finalizó con una cotización de $57 para la venta minorista y $53 para la compra, según los números del Banco Nación.

En tanto, la tasa de referencia del Banco Central, volvió a subir y se ubicó en 85,27%, un 2% más que la del viernes, con un monto final adjudicado de $246.623 millones.

Mientras que no hubo actividad en la Bolsa de Nueva York como consecuencia del feriado por el Día del Trabajador en Estados Unidos, y a partir de esto es que hay quienes estarán pendientes de lo que pueda llegar a ocurrir hoy, en el primer día de actividad financiera en el país del norte tras los anuncios del domingo de parte del Gobierno argentino.

n Hasta las 15

Pero al menos ayer a nivel local fue una jornada tranquila, y lo mismo ocurrió en otros puntos del interior bonaerense, ya que no hubo un número grande de gente que haya acudido a retirar ahorros en dólares o pesos por temor a que pueda llegar a darse alguna circunstancia negativa.

Así, desde el Banco Provincia, si bien señalaron que no iban a brindar cifras sobre el movimiento económico y las transacciones que se dieron ayer, explicaron que se dio una jornada tranquila, algo que se pudo comprobar en la sucursal trenquelauquense de la entidad, y confirmaron que el horario de atención al público de la institución se extendió hasta las 17 sólo para las sucursales de Capital Federal y para realizar tres tipos de operaciones, como depósitos, acceso a cajas de seguridad y extracción de dólares. En tanto, a nivel local se trabajó atendiendo a los clientes normalmente, hasta las 15, y no hubo mayor demanda respecto a la de un día habitual a esta altura del mes.

Fuentes institucionales dieron un panorama de lo que ocurrió en las distintas sucursales del Provincia y marcaron que con la gente que fue a retirar dinero no hubo problemas, y sólo en algunos casos pudo no haber suficientemente respaldo en la sucursal en cuestión, pero como el dinero está disponible, se llamó al camión de caudales para que acuda y solamente hubo que pedir a los clientes que esperen por una cuestión de logística.

Por su lado, el referente del gremio la Bancaria a nivel local, Gabriel Carrizo, confirmó que los empleados atendieron al público hasta las 15 en el Banco Provincia, y que así se dio en la mayoría de las sucursales de distintas entidades que están instaladas en Trenque Lauquen, con algunas excepciones, añadiendo que esto estuvo “más que justificado ya que no hubo movimiento como en Buenos Aires, donde se vio que en algunos bancos había colas”.

n “Los dólares están”

Por el lado del Banco Nación trascendió, aunque sin confirmarse oficialmente, que a nivel local llegó el mandato de estirar el horario de atención hasta las 17, aunque el movimiento de clientes fue muy tranquilo.

Y desde una de las entidades bancarias privadas que operan en Trenque Lauquen explicaron que “es obvio que cuando hay medidas como las que se dieron ahora hay gente que no termina de poder separar lo que significa un cepo cambiario de un corralito, y la realidad es que hoy los bancos tienen todo el respaldo necesario, mientras que hay gente que se confunde porque cuando van a buscar un número de ahorros por ahí todo junto no está en la sucursal, y sólo hay que, a lo sumo, esperar un día o dos por un tema de traslado de billetes”.

Así, desde este ámbito se volvió a marcar que el de ayer fue un día tranquilo y que si bien acudió gente a retirar dólares, como los mismos están no hubo inconvenientes. “A veces los medios imparten miedo y el arrastre de ciertas opiniones genera algo de desconfianza. Siempre viene a la memoria lo del 2001, pero ahí la situación era distinta, la gente tenía plazos en dólares pero no había respaldo, y hoy los dólares están, el Banco Central los tiene, por eso creo que tal vez haya que esperar dos o tres días para que la gente vea que los dólares están. Hay que tener tranquilidad porque los dólares están, podrán demorar 48 horas en llegar a alguna sucursal, porque en las sucursales del interior no se cuenta con el tesoro nacional a disposición inmediata por un tema de distancias, pero nada más”, se cerró.