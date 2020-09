Dólar ahorro: algunos bancos ya volvieron a vender, y el resto lo hará desde el lunes

Las operaciones de venta de dólares por homebanking comenzaron a normalizarse en algunas entidades en las últimas horas luego de que el Banco Central y la Anses garantizaran el acceso a la base de datos que permite conocer qué personas están habilitadas para comprar el límite de US$ 200 dispuestos por el cepo cambiario.

Sobre el final de la jornada, algunos bancos comenzaron a ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar dólares por homebanking, tal como ocurría antes de que el Banco Central aprobara la semana pasada un reforzamiento del cepo cambiario, prohibiendo la venta para los beneficiarios de planes sociales.

Según fuentes del sector, los bancos Santander, Itaú, HSBC, BBVA y el Galicia ya permiten las operaciones nuevamente. En tanto, el Central también aprobó desde la primera hora del día las transferencias en dólares entre cuentas, que también habían quedado suspendidas desde la semana pasada.

En el resto de las entidades financieras la vuelta de las ventas será a partir del lunes, cuando los bancos puedan incorporar definitivamente el nuevo sistema para la búsqueda de los beneficiarios sociales, que tienen prohibida la compra de divisas.

Las expectativas en torno a la vuelta de la venta de dólares se dispararon hoy temprano, cuando el Banco Central avisó que ya había puesto en marcha la “validación automática” para que las entidades pudieran chequear con la Anses el listado de beneficiarios sociales.

Ayer por la tarde, además, el Central informó en un comunicado que “todas las transferencias de cuentas nominadas en moneda extranjera se podrán cursar sin necesidad de validación previa”. La decisión fue tomada por el Directorio e informada a través de la comunicación A7112. A través de esta medida se modificó la comunicación A7105 que establecía controles sobre estas transferencias.

La polémica

La semana pasada, el Gobierno nacional endureció el cepo al dólar con nuevas restricciones que apuntan a restringir las ventas para ahorro, que venían provocando una sangría por “goteo” que preocupaba a las autoridades del Banco Central.

Entre las restricciones nuevas, además de la imposición de un nuevo impuesto, se prohibió la venta de dólares a los beneficiarios de alguno de los planes sociales que otorga el Gobierno. Este impedimento provocó la suspensión de la venta de dólares, puesto que, al no tener acceso automático a las bases de datos de la Anses, los bancos no se arriesgaron y dejaron de realizar operaciones hace más de una semana.

Tras la polémica, la Anses publicó una web de acceso público para que cada usuario pueda comprobar si está habilitado para comprar los US$ 200 permitidos por el Gobierno. Pero al no ser automático (requiere una validación por Captcha), los bancos no pueden realizar ventas automáticas a través del homebanking. (DIB)