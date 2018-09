Dólar: a pesar de la suba y la incertidumbre, hay calma en los bancos de Trenque Lauquen

La brusca devaluación sufrida por la moneda argentina a lo largo del último mes ha generado una incertidumbre importante sobre cómo impactará esta situación en el futuro económico de la Argentina. No obstante, y a pesar de varios rumores que señalaban que muchas personas que poseen ahorros en dólares habían comenzado a acercarse a las distintas entidades bancarias del país con el fin de retirar sus fondos, nada de eso ha ocurrido, por lo menos en Trenque Lauquen.

Consultados por este medio, desde distintos bancos se informó que, sobre todo los días jueves y viernes de la semana pasada, sólo se percibió cierta inquietud en clientes que se acercaron a hacer consultas al respecto o bien a asesorarse sobre qué hacer en este contexto económico difícil. Y no más que eso, ya que no hubo retiros en cantidades significativas.

Consultas

En este marco, desde el área de tesorería de la sucursal local del Banco Nación se brindó a este medio el panorama que hoy se vive en esta entidad. “La semana después de la ‘corrida’ que hubo, la gente hizo más consultas puntuales para ver si su ahorro estaba seguro o qué hacer en este contexto. La gente tiene cierta incertidumbre pero no más que eso, por ahora estamos tranquilos”, expresaron.

Asimismo, se señaló: “La verdad pensamos que el panorama iba a ser otro, pero estuvo todo tranquilo. Simplemente vino gente a consultar, pero de ninguna manera hubo una situación en la que mucha gente haya decidido sacar sus ahorros, sólo se hizo en algunos casos puntuales de personas a las que se les vencía algún plazo fijo. Pero a llevarse todo por miedo no ha pasado”.

Además se reiteró que “puntualmente fueron los días jueves y viernes de la semana pasada (los de más consultas), pero esta semana ha sido realmente tranquila”.

La misma situación ocurre, según se supo, en el Banco Provincia, donde el panorama es similar al anteriormente descripto. Allí tampoco ha habido ninguna vorágine de extracción o pedidos de retirar los fondos, sean estos en pesos o en dólares. Asimismo, en ambas sucursales los créditos se han mantenido en la misma línea de demanda que venía dándose en los últimos meses.

Desde el Banco Credicoop, en tanto, se señaló que, si bien algunas personas se han acercado a hacer consultas en el marco de la incertidumbre generada durante la última semana, en la que la devaluación del peso ha sido importante, no ha habido ningún indicador que señalara una preocupación mayor.

Bancos privados

Además desde distintas entidades bancarias de carácter privado consultadas por este medio se indicó que el panorama ha sido similar. Sólo consultas o inquietudes rápidamente evacuadas por quienes están encargados de brindar atención al público y, de la misma manera, tampoco se han registrado retiros importantes de fondos que indiquen desconfianza de la clientela.

Prudencia

Muchos de los consultados consideraron pertinente instar a la prudencia no sólo de quienes están al frente de una entidad bancaria sino también de los propios medios de comunicación al señalar que, una información brindada basada en un mero rumor, puede ocasionar un temor infundado que quizás derive en una situación caótica.

Por otro lado, se destacó que la situación actual no puede compararse con la del año 2001, cuando el sistema bancario estaba sumamente frágil y el país extremadamente endeudado.

A nivel nacional

A nivel nacional, la realidad difiere de lo que ocurre en Trenque Lauquen ya que, mientras los depósitos en dólares en el sistema financiero venían subiendo día tras día hasta sobrepasar los 32.000 millones de dólares, el último dato de Banco Central marcó una tendencia negativa: los depósitos en dólares del sector privado cayeron 208 millones de dólares, de 28.564 millones a 28.356 millones. Mientras que los totales cayeron 197 millones, de 32.363 millones a 32.167 millones.

Ante esta corrida cambiaria con el dólar a $40, que no es bancaria, porque los depósitos están sólidos a contramano de lo que sucedió en el 2001 con el “corralito”, los bancos están importando billetes estadounidenses desde la Reserva Federal y desde el Bank of América por 1.000 millones esta semana, lo que suma otros 3.000 millones que venían trayendo desde el 13 de agosto pasado cuando la moneda dura alcanzó por primera vez los $30.

Ante este escenario, varios bancos aconsejan que los clientes avisen con 24 o 48 horas antes de ir a hacer un retiro para tener todos los billetes. “Es muy difícil planificar cuántos dólares, ya que el comportamiento depende de la coyuntura. De ahí que se sugiere dar un aviso de 48 horas para tener los billetes disponibles y ser previsor de cara al cliente y no dejarlo sin realizar una operación que tiene planificada por fuera de lo que habitualmente hace, ya que por una cuestión de seguros los tesoreros de las sucursales no tienen todos los billetes”, detallaron.