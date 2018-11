Dólar a la baja y combustibles en suba: cómo lo viven usuarios, prestadores y consumidores

Un disgusto creciente ha comenzado a sentirse durante las últimas jornadas, en las que la cotización del dólar ha mostrado una clara tendencia a la baja luego de meses en el que parecía no tener techo. Y la razón de este malestar radica en que, a pesar de que la moneda estadounidense ha bajado más de $5 luego de tocar los $42, el precio de la nafta y, del gasoil también, volvió a subir.

En este punto, la pregunta obvia es la siguiente: Si la suba del dólar sirve para justificar el aumento del litro de nafta, por qué cuando su valor está en caída el precio del combustible sigue subiendo.

Y si bien el mayor perjuicio lo tienen aquellos comercios que tienen a la nafta como su mayor insumo, también hay que señalar que (siempre sin generalizar) la misma situación se da en otros rubros. Cuando el dólar aumenta, el precio se traslada a los productos o a un determinado servicio. Cuando no, también. Es el caso del pan, puesto que suele ocurrir que cada vez que la bolsa de harina sube su precio, necesariamente el aumento se traslada al kilo de producción. Aunque cuando baja la bolsa de harina, este último precio se mantiene.

Perjuicio

“La verdad que no se entiende, pero esta situación nos perjudica mucho”, comentaron durante la última semana muchos trabajadores que se sienten realmente afectados por esta suba aparentemente injustificada. Uno de ellos fue el comisionista Julio Etchegaray, quien a través de su empresa todos los días realiza el trayecto Pellegrini-Trenque Lauquen trasladando vecinos, repartiendo encomiendas y realizando trámites.

Consultado por este medio, Etchegaray señaló: “Por supuesto que afecta, pero uno no lo puede trasladar a los precios tampoco porque, si no, no viaja nadie con uno”.

“Siempre se trata de mover los precios lo menos posible”, dijo, antes de comentar cuáles son los valores que hoy maneja y que, a pesar de todo, busca mantener para no “espantar clientes”, apuntando que “las comisiones salen $120; un servicio en un banco, $250; y un pasajero, ida y vuelta, $300”.

Respecto de cuál es su inversión en combustible, el entrevistado comentó: “Hoy gasto $12 mil por mes de nafta yendo una sola vez a la mañana todos los días de Pellegrini a Trenque Lauquen. Y si también viajara en horas de la tarde, el gasto sería de $1.000 por día”.

Traslado

Transporte Ruta 33 es una empresa local que realiza los recorridos Trenque Lauquen-Rosario y Trenque Lauquen-Bahía Blanca, y reparto en localidades de la zona como Tres Lomas, 30 de Agosto, América y Villegas, entre otros. En tanto, María, una de las trabajadoras de esta empresa, contó que “lamentablemente estos aumentos reiterados se tienen que trasladar a los precios porque inciden en un 40% de los gastos fijos”. “El gasoil es todo un tema, porque llenar un tanque de camión para ir a Rosario cuesta hoy alrededor de $16 mil pesos y lamentablemente lo tenés que trasladar a los precios”, comentó.

Consultada sobre si esta situación ha afectado a la clientela y generado una baja en el requerimiento del servicio, la vecina comentó: “No, en eso no, porque tampoco es desmedido el traslado que se hace del aumento y también porque no se trasladan todos los aumentos. Nosotros, un aumento tratamos de absorberlo, el otro sí lo trasladamos. Porque también ha decaído el flujo de mercadería, entonces sí o sí lo tenés que trasladar. Uno lo dejamos pasar y el próximo no. Nos manejamos así, no queda otra”.

Y respecto de lo que se espera que ocurra en los próximos meses, la vecina comentó: “Diríamos que ya no tendría que aumentar más, diríamos que estuvimos doce años sin aumentar nada y en estos dos años y medio creemos que se ha aumentado todo lo que no se había aumentado. Esperemos que sea el último y que el año que viene nos permitan trabajar con más perspectiva, que uno pueda decir que de acá a seis meses el valor se va a mantener y nos permitan saber qué números se manejan. De lo contrario, no se puede prever nada”.

Multas

Por otro lado, hay que decir que en otro de los aspectos en los que se siente esta suba del combustible es en lo que respecta a ciertas multas contravencionales ya que el costo de las infracciones se fija por el valor de la nafta, que en el último año prácticamente se duplicó, destacándose que el Código de Faltas municipal fija como unidad de medida para la aplicación de las sanciones el valor de 1 litro de nafta.

Comprensión

Desde las estaciones de servicio locales, en tanto, señalaron desconocer el motivo por el cual se da esta situación señalando simplemente que ellos respetan el nuevo precio enviado desde las casas centrales. No obstante, se señaló que no sólo no se ha registrado una baja en las ventas sino que tampoco los usuarios han manifestado quejas al respecto. “Entienden cómo funciona todo”, expresó a este medio el encargado de una conocida estación de servicio de Trenque Lauquen.

¿Y el valor de la harina y

el precio del kilo de pan?

Algunos medios nacionales plantearon una situación particular con el precio del pan. Cuando el costo de la harina baja, el del pan se mantiene y, en algunos casos, sube.

En ese marco el panadero Javier Novelli explicó la situación desde su experiencia. “Nos informaron que la harina podría llegar a bajar pero la proporción de los aumentos anteriores fue demasiado grande como para ahora bajar el pan sólo porque la harina podría bajar entre $20 y $25 pesos por bolsa. A $900 que se fue, todavía es mucho el aumento. Por lo menos acá. Vamos a ver si realmente es así pero, si así fuera, no es un precio para bajar el precio del pan, mucho más si se tiene en cuenta que el aumento anterior lo absorbimos”, especificó.

“Hoy estamos cobrando el kilo de pan $65 cuando debería venderse a $75 u $80. Pero acá nunca lo llevamos a ese precio. Si la bolsa de harina sigue bajando lo hablaremos, pero si se concreta esta baja de la que se habla aún es muy poco como para bajar el precio del pan. Además, si aumenta la nafta, aumenta el flete y, si aumenta el flete, vuelve a aumentar la harina. Hoy la bolsa está entre $900 y $950, y se dice que bajaría a $880; es muy poco; el aumento fue muy grande y si se baja lo que se dice que puede bajar no es justificación para disminuir el precio del pan”, dijo el referente panadero antes de agregar que “también hay que tener en cuenta el valor de la luz y el gas”, porque “el pan no se hace con harina sola”. “Que baje un poco la harina no es motivo para bajar el pan teniendo la luz y el gas tan caros”, sostuvo.