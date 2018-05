Docentes villeguenses participaron de la movilización en defensa de la escuela pública

En la jornada de ayer se realizó un paro nacional y una marcha federal docente en defensa de la educación pública. Los educadores se manifestaron no solamente en reclamo de una propuesta salarial superadora, sino también pidiendo mejoras en cuanto al sistema de licencias, infraestructura y jornadas de capacitación.

Desde nuestro distrito concurrió un grupo de docentes para participar de la medida de fuerza. Uno de ellos, Jesús Pascual -perteneciente a UDEB General Villegas- dialogó con FM Actualidad: “El carpetazo de la semana pasada tuvo que ver con la visualización de todo el conflicto, que no es solamente salarial. Si bien el reclamo urgente es lo salarial, tenemos un motón de reclamos. Nos hemos acercado a las autoridades locales y ellas mismas no tienen solución a esos reclamos. Hablo de problemas como el régimen de licencias. En Villegas hemos tenido casos anecdóticos: compañeros que están haciendo tratamientos largos por problemas graves y que los mandan a hacerse una junta médica para certificar su licencia al Tigre. A una compañera, después de hacerse una operación, la mandan a hacerse la junta médica a La Matanza, y sin ninguna dirección”, remarcó el docente.

Pascual remarcó que el sistema de licencias es deficiente tanto para el docente que pide licencia -muchas veces no se hace la junta médica y al educador le empiezan a descontar la plata por no presentarse a trabajar- como para el que lo reemplaza -como la licencia del titular no sale el suplente no cobra-.

“Estas situaciones hacen al mal humor del docente que este año aceptó la consigna de negociar con los chicos en las aulas. Estuvimos en las aulas por más de 40 días y los llamados que recibimos fueron simplemente para la prensa, simplemente para el marketing, porque la propuesta fue siempre la misma”, sostuvo el gremialista, y agregó: “Muchos docentes han dejado de apoyar a este proceso político, han dejado de creer porque se han sentido manipulados y usados. Ese enojo se va haciendo notar en los números de adhesión a los paros”.

Pascual negó que haya intereses políticos por parte de los gremios: “El único interés político acá es mejorar la situación de los trabajadores. Nosotros no estamos contentos yendo al paro. Estamos haciendo notar nuestro descontento. No vamos alegremente al paro. La gran mayoría quisiera estar con los chicos en las aulas, pero también sabemos que luchando por nuestra dignidad estamos educando”, dijo.

En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, Pascual auguró nuevos conflictos en el horizonte inmediato: “Tendremos otro congreso provincial, la semana que viene o la próxima, y allí se tomarán decisiones con más medidas de fuerza. Es necesario que nos sentemos a negociar y no a imponer un número que va a ser rechazado”, concluyó.