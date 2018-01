Docentes sin título, fiestas clausuradas, la perrera y varias quejas

n Veredas

Una vecina que vive en Roca y Tte Gral Uriburu se comunicó con esta redacción para manifestar su disconformidad y enojo por la manera en que se han manejado con el arreglo de veredas. “Hace más de ocho meses que empezaron los trabajos con la promesa (ahora diría poco creíble) de que las veredas iban a quedar como antes”. Y continúa “ahora se ha hecho un pozo que hace imposible el tránsito. Yo soy una mujer grande, caminar por mi vereda era el pequeño lujo que me quedaba. Ahora ni eso. Ya hice todos los reclamos en las dependencias municipales que me indicaron y ni siquiera me han respondido para decirme que no saben. Pregunto: ¿quién se va a hacer responsable cuando alguien se lastime por culpa de esos estropicios? Además ¿por qué sobre la mano impar de Roca a la altura mencionada-al menos- le hicieron el alisado y en la mano par sólo tenemos agujeros?¿Somos ciudadanos de otra categoría?”.

Mario dejó la siguiente reflexión: “Hace un tiempo frente a uno de los tantos paros docentes un funcionario de la Provincia dijo que iban a reclutar a no docentes para dar clases. Baradel y su banda pusieron el grito en el cielo descalificando por inútiles a quienes sin título fueran a dar clases. Ahora, el gobierno resolvió que, desde marzo, quien no es docente no puede dar clases. Baradel y los suyos salieron a despotricar contra el ajuste del gobierno que iba a dejar a tantos no docentes sin trabajo. ¿No eran que no servían? El golpismo y las pocas ganas de trabajar de este millonario sindicalista verdaderamente aburren”.

Un vecino mostró su disconformidad con la obra que el municipio lleva adelante en el Acceso García Salinas: “La obra de remodelación del acceso García Salinas es un desastre, no se sabe ni cuando termina ni cómo va a terminar. Hay veces uno piensa que la debe estar dirigiendo Lázaro Báez desde Ezeiza”.

Élida comentó: “Estoy de acuerdo con que vuelva la perrera, a la gente que es mordida por los perros deberían cobrarle los gastos a la gente de UPA que defiende más a los animales que a los seres humanos”.

Un vecino comentó: “Es increíble que a los asesinos delincuentes de la última dictadura les den el beneficio de la prisión domiciliaria. Este país da vergüenza”.

Álvaro, sobre la prisión domiciliaria de Etchecolatz y las convocatorias de repudio: “Se olvidan que éste no es un gobierno pro-impunidad, es un Gobierno legítimamente elegido por las “Mayorías”, cansadas de impunidad y de mentiras. Pidiendo a gritos Justicia independiente, en todo caso reclamen a la justicia, lo que creen que está mal. Pero basta de denigrar a quienes votamos un cambio, cansados de tanto mal trato y robo al país entero, valiéndose en los más vulnerables y también en el uso y abuso, de los Derechos Humanos”.

Sofía, sobre el mismo tema, agregó: “Por qué no hacen marchas también para que Cristina, Scioli, Menem, entre muchos mas, que saquearon el país durante años, vayan presos de una vez por todas, y sobre todo, para que devuelvan lo que robaron. También en cierta forma son asesinos, porque robaron el dinero de todos los argentinos, el que falta en tantas rutas peligrosas (donde muere gente a diario), en hospitales (donde van los más pobres), en escuelas, en viviendas, alimentos, etc”.

Respecto de los perros callejeros, sus mordidas y la puesta en funcionamiento de una perrera y/o refugio Juan comentó: “No deberían pensar en dar de comer a las personas que tienen necesidades, y no a perros de personas irresponsables que no les importa nada”.

José agregó: “En todos los países organizados del mundo no ves un sólo perro en la calle, porque existen las perreras, alguna vez y en alguna oportunidad tendríamos que copiar a los países que les va bien, por ahí arrancamos como país”.

Aníbal, por su parte, se refirió a una nota publicada por este medio: “Me llama la atención esta parte de la nota: ‘el dueño tendrá la posibilidad de retirar su perro sin pagar multas si es que el animal se va castrado’. ¿Esto quiere decir que mi perro puede hacer cualquier daño en la calle, si me lo agarran y autorizo que lo castren no pago un peso por mi irresponsabilidad? Señor intendente y señores concejales, modifiquen la ordenanza que haya que modificar y que la irresponsabilidad de los dueños tenga un alto costo económico. Una buena multa y van a ver como los dueños no dejan sus animales sueltos en la calle, no sigan vendiendo humo y pongan lo que hay que poner sobre la mesa. Con la castración pagan los platos rotos los animales y no sus dueños irresponsables, además la reproducción no genera riesgos para la sociedad. Si no quieren no los maten, pero sáquenlos de las calles; y animal que tenga dueño que pague una costosa multa. Es más con lo recaudado de las multas que mantengan los lugares de cautiverio en condiciones. Es un tema puramente del Estado, no pueden ‘no hacer’, nos gobiernan para tomar decisiones, que nos pueden gustar o no. Pero hagan”.

Martín también comentó su parecer al respecto: “Hagamos refugios de noche, medida bien PRO, los pichichos se juntan de noche en un albergue (llamémoslo transitorio) y de día salgan a vagar (laburar), hasta podemos implementar un cajero automático de alimento balanceado apropiado a la temporada. Para el caso de los niños lastimados, látigo, castigo y escuela, si no aprenden cárcel”.

Por último, Ana María Rossi manifestó: “Yo ando mucho caminando o en bici y noto cada vez más perros y agresivos muchos. ¿Hasta cuándo? En el cajero del Banco Provincia había el otro día cinco perros. Uno de ellos grande, tirado frente al cajero. Había que hacer malabares para poder operar. Espero puedan encontrar una solución a este tema que nos preocupa mucho”.

Daniel se refirió a la intención del gobierno provincial de dejar cesantes a docentes sin título y a la nota que este medio realizó al presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker: “El Sr. Rodecker hace un análisis muy segmentado de la realidad. ¿De qué nuevo paradigma habla? Pareciera que no estuviese demasiado informado de la actualidad. ¿No se ha enterado de la ola de despidos de contratados en los tres niveles del Estado dentro de una política de ajuste? Desempolvar esta norma que hacía años que no se aplicaba es funcional a este objetivo. En el mejor de los casos, si volvieran a cubrir todos los cargos, probablemente reemplacen muchos por personal de menor antigüedad y menores sueldos. Hay muchos cargos que hace tiempo que no se designan, así que siembra la duda acerca si van a volver a cubrir todas las vacantes que se originen por los nuevos cesanteos. El Sr. Rodecker, por su edad, probablemente haya asistido a la secundaria en la que un gran porcentaje de las materias estaba cubierto por técnicos, peritos mercantiles, ingenieros, contadores, abogados y otros profesionales. Ninguno de ellos tenía la bendita capacitación docente; sin embargo, la calidad de la educación era indiscutible. Hoy en día, a pesar de que casi el ciento por ciento de las horas (salvo en educación técnica y artística) están cubiertas por docentes surgidos de terciarios, no podemos hablar de la misma calidad. Con esto no quiero significar que los docentes actuales sean malos, sino que apunto a que la variable capacitación docente no es determinante. Pareciera que ahora esos profesores designados sin capacitación docente fueran unos delincuentes cuando es el mismo Estado el que los convoca y los nombra para cubrir materias que de otro modo quedarían vacantes y los alumnos sin clases A principios del año pasado la gobernadora amenazaba con convocar a voluntarios sin capacitación para dar clases durante los días de huelga. Parece que ahora está mal. Supongo que la ley debe ser siempre la misma. Y por favor basta de chantajear con la comparación con los médicos. Son profesiones con muy diverso grado de responsabilidad. En el caso de los médicos y de algunas profesiones se extreman los controles. También hay profesiones cuyas incumbencias se corresponden más a una defensa corporativa de las fuentes de trabajo que a un control real de idoneidad. En cambio a un electricista, por ejemplo, que también tiene una gran responsabilidad sobre la seguridad física e integridad de las personas, nadie le pide título habilitante para reparar una instalación. Un mal docente puede serlo con título o sin él”.

Mario se refirió a las dos fiestas de fin de año que fueron clausuradas: “La verdad que los integrantes de la comisión del Club de Polo local que emitieron ese comunicado son unos terribles caraduras en todo el sentido de la palabra. ¿Quienes se creen que son estos señores de dinero y de supuestos ilustres apellidos (pelagatos algunos) que piensan que pueden hacer y decir lo que quieran estando al margen de la ley? Por qué no asumen su responsabilidad de haber alquilado el buffet a un impresentable que todo el tiempo esta transgrediendo, alquilen el lugar a un comerciante respetable y que no los haga quedar mal, que tenga compromiso y cumpla con la ley. Es el club el que no tiene los papeles en regla, si no tenía permiso municipal no podía hacer esa fiesta, es tan difícil entender esto. Por qué no prueban con trabajar estos señores. Destaco el gran trabajo que hizo la policía apoyada por el municipio y la justicia contra quienes se creen los dueños del pueblo, que debieron soportar el fuerte lobby de impresentables que están al margen de la ley. La policía está para cuidar a la gente y no negocios ilegales. Y espero que el resto de los integrantes de la comisión del club tome medidas, se pongan los pantalones largos y rescindan el contrato que los une con el responsable del buffet”.

Rómulo, en tanto, expresó: “No pueden clausurar un Club por algo que no ocurrió, es un claro abuso de autoridad. El club esta habilitado para las actividades que hace. Lo cierto es que clausuran por lobby de los empresarios de la noche. Esos parecen los intocables. Desde hace años el ‘modus operandi’ de los señores de la noche trenquelauquense es embarrarles la cancha a quienes quieran emprender algo relacionado, denunciar y denunciar y denunciar. Ellos transgreden constantemente las reglas, pero nadie los controla. Se ve que adornan bien”.

Germán agretó: “¿La Policía actuó ‘de oficio’ para clausurar la fiesta del polo? Averigüen por donde pasó la cometa. O necesitan que les dibuje quién maneja la noche (y toda la plata que está genera) en Trenque Lauquen”.

José se refirió al recolector que sufrió una herida en su brazo realizando su trabajo: “Lamentablemente hemos perdido la buena costumbre de separar correctamente la basura como alguna vez se nos enseñó. Debemos volver a capacitar a los adultos y a los niños (la capacitación comenzaba en los colegios y los niños nos educaban a los mayores en casa). Esa capacitación debe ser continua, no debe abandonarse. Por abandonar esa enseñanza ya nadie separa la basura, enterramos basura en un basural porque el Prolim no funciona ni a su 50% de capacidad.

Pero además debemos exigir a los encargados de Higiene Urbana (y a los recolectores) que recolecten como corresponde la basura. Hoy vemos un señor corriendo un kilómetro delante del camión acumulando basuras en las ramblas. Hasta que el camión llega, los perros rompen todo y desparraman en las ramblas. ¿Para que embolsamos la basura si los mismos encargados de juntarla la desparraman en la calle? ¿Quién autoriza esta forma de recolección? Es absurdo que lo permitan. Alguien debería exigirle a los recolectores que hagan bien su trabajo”.