Docentes rechazaron oferta del Gobierno bonaerense y peligra el inicio de clases

Lejos parece estar el acuerdo entre los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal que en la tarde del martes se volvieron a reunir para discutir por octava vez los aumentos salariales para 2018.

Tras dicho encuentro que resultó infructuoso el Frente Gremial integrado por Amet, Sadop, Suteba, Feb y Udocba, rechazó categóricamente la propuesta del Ejecutivo de un aumento del 15% en julio, más el 1,7 % en concepto de “material didáctico” y la promesa de reabrir la paritaria en agosto.

La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Economía bonaerense y se extendió por alrededor de una hora. Ante el rechazo de los gremios, se solicitó que la reunión pase a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves aunque ayer el gobierno bonaerense negó que exista la posibilidad de un nuevo encuentro argumentando que “nuestra propuesta no puede cambiar en dos días. Esta es la propuesta que la Provincia puede cumplir, tenemos que ser responsables”, tal como aseguró el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez.

A nivel local referentes de los gremios manifestaron tener expectativas e indicaron que el inicio de clases depende de la voluntad del gobierno.

n Indignación

Tras rechazar la propuesta del gobierno de manera categórica desde Udocba local señalaron que “los docentes están indignados. Es la octava reunión con la misma propuesta. Creemos que el gobierno no tiene voluntad real de llegar a un acuerdo y nos toma el pelo”.

En este sentido señalaron que “sinceramente las expectativas de un acuerdo son pocas y la responsabilidad es del gobierno que si mantiene su postura no tenemos dudas que los docentes van a acompañar la lucha”.

Por otra parte manifestaron que existe la posibilidad de que las clases no se reanuden tras el receso invernal ya que el frente realizaría un paro de 48 horas el lunes y martes próximo”.

n

En tanto que desde el Suteba local coincidieron en señalar que “en la octava propuesta salarial, el Gobierno de Vidal no sólo intenta maquillar lo que propuso ya siete veces, sino que intenta incumplir con el fallo que dictó la Justicia”.

Y explicaron que “lo ofertado es en dos etapas, de enero a julio y de agosto a diciembre. siendo del 5%, 8% 10%, 13% y 15 % por enero, marzo, mayo, junio y julio respectivamente, sobre diciembre de 2017.”

En este sentido agregaron que “rechazamos categóricamente la propuesta salarial a la baja que vuelve a presentar por octava vez el gobierno” al tiempo que aseguraron que con dicha actitud “queda demostrado que este gobierno actúa de mala fe”

También destacaron que “lo que se exige es una inmediata convocatoria y que el Gobierno Provincial actúe con responsabilidad planteando una propuesta digna.”

En el mismo sentido se manifestaron desde el resto de los gremios que integran el FUDB quienes esperaran hasta el jueves para definir el inicio o no de clases.

n Pedido

Con esta situación el FUDB reclamó volver a sentarse en una nueva mesa paritaria el jueves, pero desde el Gobierno de María Eugenia Vidal descartaron esa posibilidad. “Nuestra propuesta no puede cambiar en dos días. Esta es la propuesta que la Provincia puede cumplir, tenemos que ser responsables”, dijo esta mañana el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez.

En tanto, con medidas de fuerza ya votadas por las bases, los gremios dieron un ultimátum: “Vamos a esperar la convocatoria para el jueves, la gobernadora Vidal tiene la oportunidad de no profundizar el conflicto”, señaló por su parte María Laura Torre, secretaria Adjunta de Suteba.

Si la reunión no se concreta los gremios amenazan con realizar un paro de 48 a partir del lunes, cuando deberían recomenzar las clases tras las vacaciones de invierno.