Docentes paran el martes y marcharon a Educación contra resolución de gabinetes

Los docentes concentraron este mediodía en la Plaza Moreno de La Plata desde donde avanzaron hacia la sede de Educación, ubicada en 13 entre 56 y 57. Allí, entregaron un petitorio para que la Provincia dé marcha atrás con los cambios en los gabinetes, que con la nueva normativa dejaron de pertenecer a cada escuela y pasaron al ámbito distrital.

Asimismo, presentaron una denuncia dirigida al Director de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, contra la “persecución” a directivos que se adhirieron a los paros.

La modificación en los gabinetes psicopedagógicos, a través de la resolución 1736/18 tensó la relación con el Gobierno provincial en medio de un conflicto salarial sin solución, que lleva casi 70 días sin reuniones. Ayer, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que convocará a los sindicatos a discutir salarios en julio, y aunque no precisó la fecha, señaló que el encuentro se dará después de revisar las paritarias ya cerradas con los trabajadores estatales, tras admitir que “la situación cambió” y que “la inflación va a ser mayor que la prevista”.

“Cuando escucho a la gobernadora, escucho un relato armado para una tribuna televisiva, sólo para los medios. Pero la realidad es concreta, el 20 de abril fue la última convocatoria”, dijo a DIB María Laura Torre, de Suteba. “Quedó demostrado que el diálogo no es el que ellos pregonan y que el problema no era que los chicos no estaban en las aulas, porque con los chicos en las aulas no nos volvieron a convocar”, agregó.

“No hay diálogo, no hay negociación ni posibilidad de plantear alternativas. Son medidas unilaterales y el Gobierno está muy lejos de la realidad que vivimos todos los días”, dijo en el mismo sentido la titular de FEB, Mirta Petrocini. “Hoy hace exactamente 68 días que no nos convocan. Y los anticipos no son porcentuales, como ellos dicen”, se quejó.

El paro del martes convocado por Ctera al que se adherirán los gremios bonaerenses fue motivado por la represión sufrida por los maestros en Chubut, cuando se encontraban fuera de la Casa de Gobierno en Rawson, a la espera de los resultados de una reunión con las autoridades provinciales por paritarias.

Polémica por los gabinetes

La titular de FEB, Mirta Petrocini, acusó al Gobierno de tener un “desconocimiento inédito” del trabajo que se realiza en las escuelas públicas. “No tienen la más pálida idea de lo que sucede en una escuela, de las necesidades y del valor que tiene la educación pública, que contiene y que iguala”, agregó.

Y en ese sentido, sostuvo que “en vez de cumplir con la ley y completar los equipos de orientación escolar, que hoy sólo tienen una cobertura del 50%, lo que hacen es distribuirlos en la provincia, flexibilizando el trabajo docente y vulnerando los derechos de nuestros alumnos”.

En el mismo sentido, Torre de Suteba, dijo que la resolución 1736/18 “implica un ajuste más de los tantos que lleva adelante el Gobierno, desconocen lo importante que es un equipo interdisciplinario que dé seguimiento en cada escuela”. (DIB) MCH